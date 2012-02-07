İlk Türk kaptan Antartika'ya ulaştı

T24 - Antarktika’ya ulaşmayı başaran ilk Türk kaptan olma başarısını gösteren Osman Atasoy, günlerinin nasıl geçtiğini ve geri dönüş yolculuğuna ait planları anlattı.





Partneri Sibel Karasu’yla beraber buz dağlarının arasında yol alan Atasoy, anakaraya ayak bastıktan sonra ntvmsnbc.com’a konuştu.



Atasoy ve Karasu, Uzaklar-II teknesiyle Antarktika yolculuklarına 10 Ocak’ta Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletindeki Ushuaia kasabasında başladı.



İkili, iki hafta sonra yaklaşık 800 kilometrelik zorlu bir yolculuğu tamamlayıp Antarktika’nın Deception Adası’na demirledi. Türkiye’den yola çıkan, Türk yapımı bir gemiyle Antarktika’ya ulaşan ilk Türk olan kaptan Atasoy, yolculuğu hakkında ntvmsnbc’ye şu açıklamalarda bulundu:

Bayrağımızı diktik



Şu an Antarktika yarımadasında 65 derece güney paraleli ve 63 derece batı boylamında bulunuyoruz. Anakaraya ulaşmayı başardık ve buzların izin verdiği ölçüde ilerlemeye devam ediyoruz çünkü buz dağları geçişleri bloke ediyor.



Genelde vaktimizin çoğunu karada keşif yaparak geçiriyoruz. Hatta aldığımız kararla sembolik olarak bayrağımızı da diktik.



Her yer kar ve buz. Antarktika çok farklı bir yer. Tek gördüğümüz canlılar penguenler, denizaslanları ve balinalar. Hiçbir yerde insanların yaşayabileceği bir yer olmadığı gibi insan da yok.

50 yılın en soğuk kışı



Antarktika’da son 50 yılın en ağır kış mevsimi yaşanıyor. Hava o kadar soğuk ki, moralimiz bozulmasın diye termometreye bakmıyoruz.



Sadece deniz suyunun sıcaklığına bakıyoruz. O da şu an 1 santigrat derece. Denizin soğuğu olduğu gibi teknemize işliyor. Uzaklar-II tıpkı dev bir buzdolabı gibi.

Dönüş yolculuğu



Üç hafta daha Antarktika’dayız. Ay sonuna kadar gidebileceğimiz kadar yol gideceğiz. Bizi yolculuğumuz süresince endişelendiren iki faktör var.



Birincisi, buzların arasında yolumuzu bulmak zor olacak. Elimizdeki haritalarda yer almayan çok fazla buz dağı var ve her an karşınıza çıkabiliyor, geçişleri bloke edebiliyorlar.



İkinci faktör ise üç haftanın sonunda başlayacağımız Antarktika – Güney Amerika seferi. Bu 800 kilometrelik güzergah denizlerde karşınıza çıkacak en zorlu seferi oluşturuyor. En sert fırtınalar bu güzergahta karşınıza çıkıyor.

Buzullar gerçekten eriyor mu?



Buzlar erimiyor, böyle bir şeye şahit olmadık. Tam tersine her yer buzul. Buzulların yapısında bir bozulma görmedik.



Penguenlerin keyfi oldukça yerinde. Bana kalırsa Antarktika’da insan olmadığı sürece buralarda sorun yaşanmaz. ..



Osman Atasoy’un Uzaklar-II ile Antarktika seferini konu alan belgesel, Mayıs ayından itibaren TRT Türk ekranlarında yer alacak.