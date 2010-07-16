İlk Türk insansız hava aracı ANKA hangardan çıktı

T24- TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) tarafından tamamıyla yerli imkanlar ve özgün tasarımla imal edilen Türk İnsansız Hava Aracı hangardan çıktı. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil görev yapabilen hava aracı, 9 bin metre irtifadan keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sağlayacak.



TUSAŞ tesislerinde düzenlenen tören öncesinde, TUSAŞ Mühendisleri Tarafından Tasarlanan İHA Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

“Orta irtifa, yüksek uçuş süresi” diye adlandırılan sınıftaki insansız hava aracının tasarımı, detay üretimi ve montajı bir süre önce tamamlandı

TİHA'nın 1,5-2 ton ağırlığında olduğuna vurgulayan yetkililer, TİHA'nın, aşamalı olarak havada 24 saat kalma, 30 bin fit irtifaya kadar tırmanabilme özelliklerine sahip olacağını ifade ediyorlar.

TİHA ilk olarak, 23 bin fite çıkıp 18 saat havada kalacak. Daha sonra 30 bine çıkıp 24 saat kalacak.

TİHA'nın, 17 metre kanat açıklığı, 9 metre boyu, 1,70 yüksekliği bulunuyor.









SİSTEM BİLGİLERİ





Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilen TİHA Sistemi, üzerinde bir çok elektronik donanım bulunuyor. Bunlar;

Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV),

Gündüz (EO-ElectroOptic) / Kızılötesi (IR-InfraRed) / Lazer Mesafe Bulucu (LRF-Laser Range Finder) & Lazer İşaretleyici (LD-Laser Designator) ve Spotter

SAR/MTI-ISAR

Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan hava aracı; mono blok gövde, sökülebilir kanat ve V-kuyruk ile katlanabilir iniş takımı, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis kapakları gibi bileşenlerden oluşuyor.

Arkadan itişli, piston-pervaneli tipli motor ile takatlandırılan platformda, gövde içi yakıt sistemi; kanat hücum kenarları, pervane ve diğer çeşitli ekipmanlarda buz önleme/giderme sistemleri; cihazların ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre çevresel koşullandırma sistemleri gibi çeşitli alt sistemler yer alıyor.

Bunların yanı sıra, uçuş kontrol bilgisayarına bağlı çeşitli uçuş algılayıcıları (pilot-statik sensör, EGI (entegre GPS/INS), hareket/sıcaklık/basınç algılayıcılar, vs.), hareketlendiriciler, haberleşme ve tanıtma sistemleri, görev kontrol, kayıt ve izleme sistemleri, ara yüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi aviyonik birimler bulunuyor.

Teknik Özellikler:

TİHA sistemi temel performans parametreleri şöyle:

• Servis irtifası: 30,000ft (ASL)

• Normal Seyir Hızı: >75 kts

• Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma limitleri, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.