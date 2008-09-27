İlk Türk hayalet gemisi

Türkiye’nin yalnızca kendi imkânlarıyla tasarlayıp inşa ettiği ilk gemi, "stealth" (radara yakalanmama) özelliklerine sahip. Maliyeti toplam 260 milyon dolar olan gemiyi Türkiye, yurt dışından hazır almaya kalksa en az 500 milyon dolar ödeyecekti.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı (DKK)için "Milli Gemi Projesi" (MİLGEM) çerçevesinde milli imkanlarla geliştirilen, özgün tasarımlı, radara görünmeyen ilk gemi "TCG Heybeliada" bugün denize indiriliyor.

Genelkurmay Karargâhı’nda dün düzenlenen basın toplantısında konuşan İletişim Dairesi Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, DKK’nin ihtiyacı çerçevesinde 12 adet korvet tipi geminin inşa edileceğini belirtti. Gürak, radara yakalanmadığı için "hayalet gemi" diye nitelenen TCG Heybeliada’nın Preveze Deniz Zaferi’nin 470. yıldönümünde denize ineceğini, 2011 yılında da hizmete girmesinin planladığını bildirdi.

260 milyon dolar

Toplam 260 milyon dolara mal olması beklenen gemiyi Türkiye yurt dışından hazır satın almaya kalksa en az 500 milyon dolar ödeyecekti. Türkiye bu gemilerden toplam 12 tane üretecek ve 5 gemi bedavaya gelmiş olacak.

Dünyada sadece Alman "F 124" firkateyninde kullanılan "Cross Connection" güç aktarımı sistemi, Heybeliada’da da uygulanacak. Bu sayede gemide güç üreten bir gaz, iki dizel tribünü birbiri ile uyum içinde çalışacak. Gemi hem uzun menzilli, hem de kolay hızlanır olacak. Motorların bakım maliyeti de benzerlerinden düşük olacak.

Özel tasarım kapı

Geminin radar izdüşümünün bir hücumbotunki kadar düşük olması için en önemsiz görünen detaylar bile ele alındı. Bu nedenle geminin dış kapı kolları dahi yeniden tasarlandı. Kapı mandalının yüzeyde neden olduğu şekil bozukluğu kaportanın altına gizlendi.

Kaptan Köşkünde bulunan camlar Trakya Cam’a özel olarak ürettirildi. Camların radar dalgalarına gemi kaportası gibi cevap vermesini sağlayan bu camlar kaptan köşkündeki elektromanyetik dalgaların dışarıya çıkmasına izin vermeyecek. Camlar gemi denize indirildikten sonra takılacak.

Hücrelere ayrıldı

Tamamıyla yerli tasarım olan kaportanın sahip olduğu özellikler gizli tutuluyor. Kaporta patlama, yangın gibi durumlarda sızdırmazlık özelliğini hep koruyacak. Bu sayede hem 100 kişilik gemi personeli zarar görmeyecek hem de bir yerde yangın çıkarsa bu başka bir Alana taşınmayacak. Bu sisteme hücre sistemi adı veriliyor ve başarısı kaportanın içinde gizli tutuluyor.

Malzemenin % 80’i yerli

Geminin inşasında kullanılan malzemenin yüzde 80’i yerli üreticilerden elde edildi. Yerli ürün toplam maliyetin yüzde 63’ünü oluşturuyor. Deniz Kuvvetleri’nin yerli sektöre verdiği katkı sayesinde bu ürünlerin yurtdışı piyasalara açılması da desteklenmiş oluyor. Denize indirilen gemi kısa süre sonra kuru havuza alınacak ve motoru takılacak.

Heybeliada’nın teknik özellikleri

"Heybeliada F 511" korvetinin proje çizimine 2004 yılında başlandı, ilk kaynağı 2007 yılında yapıldı.

Ağırlığı 2 bin ton, uzunluğu 99 metre.

Heybeliada’da 93 personel görev yapacak. Ana tahrik sistemi 2 dizel makine ve 1 gaz türbininden oluşan Heybeliada’nın maksimum hızı 29 knots (saatte yaklaşık 55 kilometre) olacak.

Gemide, 1 adet 76 mm top, 2 adet 12.7 mm makineli tüfek, 8 adet Harpoon füzesi, 21 adet RAM PDMS hava güdümlü füze nokta savunma sistemi ile torpidolar bulunacak.

Düşman radarlarında görünmeyecek.

Lojistik destekli olarak 21 gün, desteksiz olarak yani hiçbir ikmal yapmadan 10 gün süreyle denizde kalabilecek.

10 tonluk helikopterler gece ve gündüz iniş kalkış yapabilecek.

Son derece sessiz ve yedek motorlu

Geminin savaş durumunda uzun sure mücadele edebilmesi için öncelik vurulmamaya verildi. Bu amaçla elektromanyetik ve kızılötesi iz salınımı kısıtlandı. Geminin su içinde hareket ederken yaydığı motorun hareket ve suyun yarılma sesi en az seviyeye indirildi. Gemiye uzun hareket menzili ve yüksek sürat yeteneği sağlandı. Dümen her türlü patlamaya dayanıklı, kaptan köşkü balistik korumalı. Motorlar ve kritik sistemler yedekli.