"İlk Türk astronot Bursa'dan çıkacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde Türkiye’nin kendi astronotunu yetiştirmesini hedefliyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Gökmen projesiyle uydumuz için uzaya kendi astronotumuzu göndereceğiz" dedi.

Vatan'ın haberine göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 25 milyar dolar ile kamu dışı en büyük özel sektör yatırımı özelliği taşıyan Teknosab projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü olan Teknosab ile 2023 yılında 40 milyar dolar ihracat hedefleniyor.

Üretim tesislerinden Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezlerine, Organize Ticaret Merkezi’nden BTSO Teknoloji Üniversitesi’ne pek çok farklı yapıya ev sahipliği yapacak olan Teknosab, teknoloji, inovasyon, lojistik ve sürdürülebilir enerji avantajını bir araya getirecek. Türkiye’nin ileri teknolojili üretime geçişinin ve yeni sanayi devriminin sembolü olması beklenen yatırım, BTSO öncülünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi işbirliğinde 2017 sonunda hayata geçirilecek.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, odanın makro projelerinden Türkiye’nin uzay temalı ilk merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) hakkında da bilgiler verdi. GUHEM, yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanda, 154 interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgar tünelini içeriyor.

30 milyon TL kaynak

GUHEM ile Türkiye’nin ilk astronotunu Bursa’dan çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"NASA her yıl 4-13 yaş arası çocukları gruplar halinde kampa alıyor. İçlerinden 3-4 bin meraklı çocuk seçiliyor ve geleceğin mühendisleri olarak uzay çalışmalarında kullanılıyor. Türkiye’den de ‘Astronot olacağım’ diyen kişileri çıkarmamız gerekiyor. Gökmen projesi bu anlamda Türkiye’nin bir projesi. Bizler 850 milyon dolar bütçeyle yerli uydu yapacağız ama onun için Rus kozmonot mı yollayacağız? Uydumuz için ancak kendi astronotumuzu gönderebiliriz. Bu konuda Bursa’nın oyun planı hazır. Oda olarak 30 milyon TL üzerinde kaynak vereceğiz. Yer çekimsiz atmosferden astronot ortamına kadar Bursa’da her türlü altyapımız var.”

Otobanın ortasında olacak

Teknosab’ın, Bursa’da halen faaliyette olan 22 OSB yapısından çok daha farklı olacağının altını çizen İbrahim Burkay, şöyle konuştu: “Teknosab’ın öncelikle lojistik altyapısı çok güçlü. En büyük özelliği otobanın tam ortasında yer alıyor. Otoyol, demiryolu, liman bağlantısıyla lojistik maliyetlerini düşürecek. Bölgede butik bir yüksek teknoloji üniversitesi kurulacak. Ayrıca Mükemmeliyet Merkezleri yer alacak. 35 kişilik hukuk ordusu ile ikibuçuk ayda kamulaştırma yaptık. Bölge için 200 milyon TL tapu işlerine ayrıldı. Şu anda 600 milyon TL’lik altyapı faaliyetlerini yürütüyoruz.”

40 milyar dolar ihracat yapılacak

İstanbul’un ardından 14.5 milyar dolar ile ikinci büyük ihracat kenti olan Bursa’nın katma değer yaratmada ise ilk sırada yer aldığına dikkat çeken BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şehrin Türkiye’nin 2023 yılı hedefi olan ihracatta ortalama 4 dolarlık kilogram değerini şimdiden yakaladığını, tekstilde 14 dolar düzeyine ulaştığını söyledi. Teknosab ile hedeflerinin daha da yüksek olduğunu vurgulayan Burkay, “ABD’de San Francisco ve Almanya’daki Baden-Württemberg gibi örnekleri model alarak katma değerli üretim gücü yüksek bir şehir olma hedefi taşıyoruz. Bursa’nın 2023 yılında 75 milyar dolar ihracat hedefinin 40 milyar dolarını Teknosab ile karşılamayı hedefliyoruz. 10 milyon metrekare alan üzerine kurulacak bölgede, gelecek yıl sonu itibariyle orta ve yüksek teknoloji üreten şirketler, merkezini buraya taşıyacak. Hali hazırda Türkiye’ye gelmeyi planlayan çok önemli gruplar var” diye konuştu.