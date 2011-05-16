-İLK TEKLİF TERİM'E İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Galatasaray Kulübü, 2011-12 futbol sezonunda teknik direktörlük görevi için ilk teklifi Fatih Terim'e sundu. Başkan adayları Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'a büyük fark atarak seçimi kazanan başkan Ünal Aysal, yönetiminde yer alan Ali Dürüst ile birlikte Fatih Terim ile bir araya geldi. Ali Dürüst, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Fatih Terim ile ortak paydalarının Galatasaray olduğunu ifade ederek, ''Kendisi 6 ay önce ailevi durumu nedeniyle Türkiye'de çalışmayacağını açıklamıştı. Ancak, bizim görüşmemiz olumlu geçti. Bununla beraber henüz biten bir şey de yok'' dedi. Dürüst, 18 Mayıs Çarşamba günü mazbatalarını alarak resmen göreve başlamalarının ardından görüşmelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.