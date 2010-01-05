İlk talihli 7.5 milyon liralık çekini aldı

T24- Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihlinin ilki, ortaya çıktı.



Talihlinin, Yenimahalle’de oturan, iki çocuklu bir esnaf olduğu belirtildi. Talihli adına bileti, Şekerbank Merkez Şube’de yönetmen olarak görev yapan Gökhan Koç aldı. Koç’a ikramiye çekini, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer teslim etti.



Genel Müdür Biçer, talihlinin aldığı ikramiyeyi iyi işlerde kullanmasını dilediğini belirtti.



Bankacı Koç da gazetecilerin soruları üzerine, talihlinin evli ve iki çocuk babası, 50 yaşlarında olduğunu ve Yenimahalle’de oturduğunu söyledi.



Talihlinin dükkanı olan bir esnaf olduğunu belirten Koç, paranın ne şekilde değerlendirileceğinin sorulması üzerine, şimdilik bankada tutulacağını kaydetti.



Koç, bir başka soru üzerine, talihlinin kendilerine geldiğinde oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Panik halde geldi. Bizden yardım istedi. Bizde kendisine yardımcı olduk" dedi.



7,5 milyon liranın günlük faizinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine de Koç, bunun yaklaşık 15-16 bin lira civarında olduğunu belirtti.



Genel Müdür Biçer ise "talihlilerin parayı hangi yöntemle tahsil edebileceklerine" ilişkin bir soru üzerine, talihlerinin bizzat kendilerinin gelebileceği gibi, vekil tayin ettiği bir avukatı veya banka görevlisi aracılığıyla İdare’ye başvurabileceğini söyledi.