İşte yenilenen yerel seçimlerde alınan sonuçlar

30 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından YSK'nın yeniden seçim yapılmasına karar verdiği ilçelerde ve beldelerde seçim bugün yapıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yalova seçiminde CHP’nin önde olduğu açıklandı. BDP ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerin kazanı oldu.

Yalova

Yalova'da şu ana kadar sandıkların yüzde 94'ü açıldı. İlk sonuçlara göre CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP, ise yüzde 47.5'ini aldı.

Ağrı

Ağrı'da şu ana kadar oyların yüzde 82'si sayıldı. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre BDP yüzde 52.3, AKP ise yüzde 44 oranında oy aldı.

Bitlis -Güroymak ilçesi

Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimini BDP adayı Mehmet Emin Özkan kazandı.

30 Mart’ta yapılan ve BDP’nin kazandığı belediye başkanlığı seçimi, bir sanıkta zarfların mühürsüz çıkması nedeniyle iptal edilmişti. Bugün yenilenen seçimde BDP adayı Mehmet Emin Özkan 5 bin 493 oyla belediye başkanı seçilirken, AKP adayı Hüseyin Mutlu 4 bin 235 oy alabildi. Bir önceki dönemde de BDP Güroymak Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı.

Çorum – Aşdağul

Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesi’nde bugün yeniden yapılan seçimlerde CHP’nin adayı Dursun Uzunca, 6 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yusuf Çıner'ın haberine göre, Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesi’nde 30 Mart’ta yapılan seçimlerde oyların sayılması sırasında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği zarfından mahalle muhtarının oy pusulası çıktı. Geçerli sayılan bu oy seçim sonuçları açıklandığında CHP adayı Dursun Uzunca’nın 596, AKP adayı Mehmet Çelik’in ise 595 oy alınca AKP'liler itiraz etti ve seçim iptal edildi.

Bugün yenilenen seçimde 1637 seçmenin oy kullandı. 41 oy geçersiz sayıldı. CHP adayı Dursun Uzunca 792 oy, AKP adayı Mehmet Çelik 786 oy aldı. MHP adayı Yüksel Koç 10, Saadet Partisi adayı Fatih Çeten ise 8 oyda kaldı.

Aşdağul Belediye Başkanı seçilen CHP’li Dursun Uzunca, partililer ve vatandaşlar tarafından tebrik edildi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, beldede yapılan seçim sonuçlarını yerinde takip ederek ikinci kez başkan seçilen Dursun Uzunca’yı kutladı.

Yozgat - Eymir beldesi

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Eymir Beldesi’nde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Çetin Mertoğlu kazandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Halit Yılmaz'ın haberine göre, 30 Mart’ta yapılan ve 2 oy farkla AKP adayının kazandığı, ancak, usulsüzlük olduğu gerekçesiyle iptal edilen seçim bugün yenilendi. Eymir’de 1714 seçmenden 1517’si 9 sandıkta oyunu kullandı. Yapılan sayım sonucu 38 oy geçersiz sayılırken, AKP adayı Çetin Mertoğlu 778 oy alıp Belediye Başkanlığı koltuğuna ikinci kez oturdu. MHP’nin Belediye Başkan adayı Recep Katrancı ise 701 oy aldı.

Bayburt - Aydıntepe ilçesi

Bayburt’un Aydıntepe İlçesi’nde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimini MHP adayı Haşim Şentürk kazandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Murat Okumuş'un haberine göre, 30 Mart’ta yapılan seçimi ilk sayımda MHP adayı Haşim Şentürk 755 oyla kazandı, AKP adayı Şükrü Yayan 748 oy aldı. AKP’nin itirazı üzerine ikinci sayımda MHP adayının oyu 745’e düştü ve ardından gelen itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Bugün yenilenen seçimde MHP adayı Haşim Şentürk 877 oyla Aydıntepe Belediye Başkanı seçilirken AKP adayı Şükrü Yayan 681 oy aldı.

Aydıntepe’de daha önce AKP'li Orhan Erarslan belediye başkanıydı.

Erzincan - Çadırkaya beldesi

Doğan Haber Ajansı'ndan Recep Demirci'nin haberine göre Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya belde Belediye Başkanlığını SP adayı İshak Birol kazandı. SP adayı İshak Birol, seçimlerde 520, MHP adayı Sait Durgun ise 476 oy aldı.

Aydın - Buharkent ilçesi

Aydın’ın Buharkent İlçesi’nde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Mehmet Erol kazandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Ulucan’ın haberine göre, Buharkent İlçesi’nde 30 Mart’ta yapılan belediye başkanlığı seçimi MHP adayı kazanırken, yapılan itiraz sonucu zihinsel engellilere uy kullandırıldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’nca iptal edilmişti. Bugün yenilenen seçimde AKP adayı Mehmet Erol 3 bin 855 oyla belediye başkanı seçilirken, MHP adayı Yusuf Vural ise 3 bin 42 oyda kaldı.

AKP Aydın İl Başkanı Sadık Atay, ilçenin pazaryerinde partisinin adayı Mehmet Erol’un zaferini ilan etti. Tebrikleri kabul eden Mehmet Erol, "Artık seçim bitti. Bana oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. Kazanan Buharkent olmuştur. Elbette sevineceğiz, ancak bunu abartmayacağız. Kaybeden arkadaşlarımızın. Üzüntülerini körüklemeyeceğiz" dedi.

Çankırı - Şabanözü ilçesi

Çankırı’nın Şabanözü İlçesi’nde yenilenen Belediye Başkanlığı seçimini, MHP adayı Mustafa Karakaya kazandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ethem Yenigürbüz'ün haberine göre ,30 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Ali Çapçı’nın 4 oy farkla kazandığı seçim, MHP’li aday Mustafa Karakaya’nın itirazı sonucu il seçim kurulu tarafından iptal edildi. MHP adayı Mustafa Karakaya, 4 oyla kaybettiği seçimi, bu kez 191 oy farkla 2 bin 558 oy alarak Belediye Başkanlığını kazandı. AKP adayı Ali Çapçı ise 2 bin 367 oyda kaldı.

Daha önce Şabanözü İlçesi’ne bağlı Gürpınar Beldesi’nde Belediye Başkanlığı yapan MHP’li Mustafa Karakaya, beldesinin mahalleye dönüşmesi üzerine Şabanözü İlçesi’nden aday gösterilip, bu kez ilçe belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş oldu.

Afyonkarahisar - Gömü beldesi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini AKP kazandı. Kesin olmayan ilk verilere göre AKP adayı Hakkı Tekin 506, en yakın rakibi MHP'nin adayı Metin Asıltaş 232 oy aldı.

Büyükşehir Yasasıyla Belediye Başkanlığı kapatılan ancak Ankara 7’nci İdare Mahkemesi'nin 9 Ocak 2014 tarihinde Gömü Belediyesi'nin tüzel kişiliğinin sona ermediğine ilişkin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 2 Nisan 2014 tarihinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için seçimlerin 1 Haziran 2014 günü yapılması kararını verdi. Seçimlerin yenileneceği yerlerle birlikte ara seçim yapılacağı Gömü’de dört aday yarıştı.

Sabah 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00’de son buldu. Bin 300 seçmenin bulunduğu Gömü’de oy vermek işlemi 6 sandıkta gerçekleşti. Gömü Belediye Başkanlığı için AKP’den mevcut Belediye Başkanı Hakkı Tekin ve MHP’den Metin Arslan arasında geçen seçim yarışını Tekin kazandı.

Kastamonu – Çatalzeytin

Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçesi’ndeki belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Musa İhsan Uğuz kazandı.

30 Mart’ta yapılan seçimi mevcut başkan AKP adayı Musa İhsan Uğuz, MHP adayı Ahmet Demir’e karşı 10 oy farkla kazanmış, ancak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’nca iptal edilmişti. Bugün yenilenen seçimde Ak Parti adayı Musa İhsan Uğuz 848 oyla yeniden Çatalzeytin Belediye Başkanı olurken, MHP adayı Ahmet Demir ise 770 oy aldı. 30 Mart’ta ki seçimi 10 oy farkla kazanan AKP'li Uğuz, 78 oyla seçimi kazandı.