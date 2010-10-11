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Yaşam

İLK SOLO UÇUŞUNU YAPTI MOJAVE (A.A)

11 Ekim 2010 11:31

-İLK SOLO UÇUŞUNU YAPTI MOJAVE (A.A) - 11.10.2010 - ABD'de özel bir şirkete ait uzay gemisi, ilk solo uçuşunu yaptı.  Virgin Galaktik'in uzay turizm füzesi olan ''SpaceShipTwo'' (Uzay Gemisi 2), dün California eyaletinde ana gemisiyle 13 bin 715 metre yüksekliğe çıkarıldı ve Mojave Çölü'nün üzerinde serbest bırakıldı.  Ana gemiyle ayrıldıktan sonra iki pilotun bulunduğu SpaceShipTwo, havaalanının pistine inmeden önce 11 dakika boyunca tek başına uçtu.   Deneme uçuşu toplam 25 dakika sürdü.  Virgin Galaktik'in genel müdürü George Whitesides, ''Güzel uçtu'' yorumunu yaptı. Altı yolcu kapasiteli SpaceShipTwo, uzaya turist taşımadan önce sıkı denemelerden geçiriliyor.   SpaceShipTwo, şimdiye kadar ana gemi "WhiteKnightTwo"nun (Beyaz Şövalye 2) kanadına bağlı olarak iki uçuş yapmıştı.    Ünlü uçak tasarımcısı Burt Rutan tarafından yapılan SpaceShipTwo'nun uzaya yapacağı turistik gezilerin biletleri 200 bin dolar olacak. Virgin Galaktik'e göre, yaklaşık 370 kadar müşteri, şimdiden uzaya seyahat etmek için toplam 50 milyon dolar depozito ödedi.  Uzaya ticari uçuşların, yapımı sürdürülen uzay alanının bulunduğu New Meksiko'dan yapılması planlanıyor. 

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