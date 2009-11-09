İlk şehide anıt mezar

Siirt’in Eruh İlçesi’nde, PKK terör örgütünün 1984’te düzenlendiği saldırıda hayatını kaybeden ve kayıtlara adı ‘Teröre verilen ilk şehit’ olarak geçen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın, Erzincan’ın Mertekli Köyü’ndeki mezarı yeniden düzenleniyor.



İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 70 asker, bu kapsamda mezarlığın içine parke taş döşeyip, 100’e yakın çam ve çınar fidanı dikti. Çalışmaları Köy Muhtarı Mehmet Fırat ile takip eden İl Jandarma Komutanı Albay Ali Taban, Aydın’ın şehit düşme anını simgeleyen bir anıt yapılacağını da aktardı. Taban ile birlikte şehidin anısına birer fidan diken Muhtar Fırat ise amaçlarının Türkiye’nin terörle mücadelede şehit düşen ilk askerine yakışır bir mezar yapmak olduğunu belirterek, çalışmaların ilkbahar sonunda tamamlanacağını söyledi. Şehit Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Köyü’nde 1964’te doğdu. Hıdır ve Hanife Aydın çiftinin 7 çocuğunun en küçüğü olan Süleyman Aydın, Çağlayan Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1964-1 Tertip olarak askere gitti. Siirt’in Eruh İlçesi’nde vatani görevini yaparken, 15 Ağustos 1984’te PKK’nın Eruh Komutanlığına düzenlediği saldırıda şehit oldu. PKK aynı saatlerde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne de saldırmıştı.



Dalaman’da öfke



Muğla’nın Dalaman İlçesinde dün sabah saatlerinde Belediye binasının önünde başlayıp, Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşe şehit aileleri, yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda kalabalığa hitaben konuşan gazi Özcan Arslan, “Vatanı bölmeye çalışan teröristlerin sanki bir zafer kazanmış gibi çiçeklerle ve şölenlerle karşılanması bizleri üzmüştür. Bizim ne Kürt ne Türk sorunumuz vardır. Bizim tek sorunumuz PKK’yı çiçeklerle karşılayan anlayıştır” diye konuştu.