İlk seçim vaadi geldi: Her kadına 2 bin 500 lira

2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak ilk seçim vaadi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'tan geldi. Baş, her kadına 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını söyledi.

BTP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Mesaj yazarı Murat Çabas, bugünkü “Prof. Dr. Haydar Baş’tan ev hanımlarına müjde” başlıklı yazısında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara en anlamlı hediye Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tan geldi. Sayın Baş, BTP iktidarında her bir Türk kadınına 1000 TL Vatandaşlık Maaşı, 1500 TL de Ev Hanımı Meslek Maaşı olmak üzere toplam 2500 TL maaş bağlanacağını belirtti” ifadesini kullandı.

“Tabi, kadınlara ekonomik destek sadece bununla da sınırlı değil” diyen Murat Çabas şöyle devam etti:

“Doğum yaptıkları takdirde 15.000 TL doğum parası verilecek. Bebek doğduktan hemen sonra başlayarak her çocuk için 250 TL çocuk parası verilecek. Çalışmak istediklerinde devlet baba onlara en az 5000 TL asgari ücret bağlayacak ve de güvenli iş ortamları sağlayacak. Çalışmak istemezse, ev hanımı olarak kalmak isterse devlet baba ona bir kuruş sigorta parası almadan emeklilik hakkı tanıyacak. Ve Milli Ekonomi Modeli’nde ifade edilen her türlü sosyal devlet projesi imkanından istifade edecek. Diyeceksiniz ki, bunun için yeterli kaynağımız var mı? Elbette var, hatta fazlasıyla… 7 Haziran 2015 seçimlerinde Sayın Baş, Milli Ekonomi Modeli’ne dayanarak yıllık 8 trilyon TL’lik bir kaynak paketi açıklamıştı. O dönemde yapılan hesaplamalarda BTP’nin açıkladığı tüm sosyal devlet projelerinin toplam tutarı 1 trilyon 560 milyar lira idi. Dikkat ederseniz açıklanan kaynak projelerin 5 katından fazla…”