İlk oylamadan 'evet' çıktı; anayasa değişikliği teklifinde maddelere geçiliyor

316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşülmesine başlanması 338 oyla kabul edildi. Görüşmeler saat 15.00'te başladı. Söz alan milletvekilleri ilk olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İşte Genel Kurul'a sunulan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni

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TBMM’deki 550 koltuğun dağılımı ise şöyle:

AKP 317, CHP 133, HDP 59 (11 vekil tutuklu ve oy kullanamadı), MHP 39, bağımsız milletvekili 2.

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan 18 maddelik partili cumhurbaşkanlığını da içeren anayasa değişikliği teklifinin geneli üzerinde dün yapılan oylamada CHP'nin tamamen 'evet' oyu verdiği tahmin edilirse AKP ve MHP ortaklığının toplam 14 fire verdiği ortaya çıktı.

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Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurul'da; birinci gün neler yaşandı?

Görüşmeler öncesi Meclis'in dışında protesto gösterileri yapıldı. Bazı vekiller yaralınırken CHP'li Necati Yılmaz’ın dişi kırıldı. Genel Kurul da usul tartışmasıyla açıldı. Meclis TV'nin yayın belirsizliğinin devam etmesi, yayının kesilme iddiası üzerine CHP, Vekil TV adıyla Genel Kurul'da yaşananları canlı olarak aktardı. Görüşmeler eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın konuşmasıyla başladı. Baykal, "Ayıplı malını satmaya çalışan tüccar gibi OHAL'de anayasa değişikli yapmaya çalışıyorsunuz" eleştirisinde bulundu. AKP, MHP ve CHP'in oylarıyla kaldırılan dokunulmazlıkların ardından tutuklanan HDP'li vekilleri hatılatan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, tutuklu vekillerin Meclis'e getirilmesi talebinde bulundu. HDP'li Meral Danış Beştaş, anayasa değişikliğinin TBMM'yi işlevsiz hale getireceğini vurgulayarak "Varlığım Cumhurbaşkanı'na armağan olsun' anayasası" olarak tanımladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da teklif üzerine yaptığı konuşmada "Bu bir memleket meselesidir" dedi ve OHAL'de anayasa konuşulmaz demenin doğru olmadığını savundu ve "Şimdi bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir" dedi. MHP'li Mehmet Parsak, anayasa teklifiyle rejim değişikliği yapılmadığını savunarak, "Yapılan hükümet sistemi değişikliğidir. Daha doğru bir ifade ile hükümet netleştirmesi yapılıyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, yönetimde iradenin tek olması gerektiğini savunurken "Kaptanın tek olması lazım, iki kaptan gemiyi batırır. Başbakan yok evet. Ya biz makam mevki delisi değiliz, memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun" dedi. Ardından oylamaya geçildi. Bazı milletvekillerinin kullandıkları oyu göstermesi sebebiyle tartışmalı geçen oylamadan 338 'evet' oyu çıktı. Maddelerin görüşülmesi kabul edildi.

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