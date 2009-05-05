İlk modern Avrupalı bulundu

Karpat Dağları'nda bulunan 35 bin yıllık kafatası parçaları ete kemiğe büründü, ortaya Avrupa'nın anatomik olarak ilk modern insanı çıktı. İlk Avrupalının teni daha koyu, hatları daha sertmiş...



The Independet’ın haberine göre Romanya yakınlarındaki Karpat Dağları’nda bir mağarada bulunan ve 35 bin sene önce bölgede yaşamış olduğu tahmin edilen insanın kafatası parçaları günümüz teknolojisi sayesinde ete kemiğe büründürülerek Avrupalıların atasının nasıl bir görünüme sahip olduğu ortaya çıktı. Avrupalı bir grup bilim insanının uzun süreli çalışması ve BBV Televizyonunun katkılarıyla oluşturulan proje, insan vücudunun evrimini de gözler önüne seriyor.



Avrupa’da yaşamış olan ‘anatomik olarak modern’ ilk insanın kadın mı erkek mi olduğu bilinmiyor. Uzmanlar bu bilginin eldeki verilerle kesinleşemeyeceğini, bulunan kalıntıların sadece kişinin yüz hatlarını anlamak için yeterli olduğunu söylüyor. Saçsız başı, sert hatları olan bu insanın ilk modern Avrupalıların atası olduğunu söyleyen araştırmacılar, ilk modern Avrupalı’nın şimdikinden daha koyu bir tene ve daha sert hatlara sahip olduğunu belirtiyor.



Afrikalı kökenlere sahip



Adli Tıp uzmanı Richard Neave, belirlenen bu insan yüzünün Avrupalı insanın görünümünü kısmen yansıttığını ve bu insanın Afrikalı kökenlere sahip olduğunu gösteren fiziksel özelliklere sahip olduğunu açıkladı. Kemikler üzerinde radyokarbon tekniğiyle inceleme yapan bilim insanları, kemiklerin en az 35 bin yıl önce yaşamış bir insana ait olduğunu ancak araştırmanın ilerleyebilmesi için bölgede bulunan ve daha eski olduğu belirlenen diğer kemik parçalarının da incelemelerinin tamamlanması gerektiğini açıkladı.



