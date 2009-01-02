İlk milyoner parayı aldı

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olan 25 milyon TL'yi paylaşan çeyrek bilet sahibi şanslılardan ilki, bugün ikramiyesini aldı.



Adının açıklanmasını istemeyen talihlinin çekini, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünde MPİ Genel Müdür Yardımcısı Muammer Çolak, Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi 2. Müdürü Serkan Sezen'e teslim etti.



Daha sonra Sezen, gazetecilerin talihliyle ilgili sorularını yanıtladı.



Sezen, talihlinin 1980 doğumlu, erkek, bekar ve işçi olduğunu belirterek, "İkramiye sonuçta iyi bir yere, ihtiyacı olan birine gitti" dedi.



Talihlinin parayı nasıl değerlendireceğiyle ilgili bir açıklama yapmadığını kaydeden Sezen, "Ama İş Bankasını tercih ettiğini bildirdi. Herhalde parasını hep beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.



Sezen, bir soru üzerine 6 milyon 250 bin TL olan ikramiyenin aylık getirisinin 70 bin TL'nin üzerinde olduğunu kaydetti.



25 milyon TL'lik ikramiyenin çeyrek bilete düşen 6 milyon 250 bin TL'lik kısmı, vergi alınmadan talihliye veriliyor.

