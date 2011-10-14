-İlk milli savaş gemisi ''TCG Heybeliada'' basına tanıtıldı İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen ve 27 Eylül tarihinde hizmete giren Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi ''TCG Heybeliada'' basın mensuplarına tanıtıldı. İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen tanıtım turu öncesinde, basın mensuplarına ''TCG Heybeliada'' gemisine ilişkin Tersane Plan Keşif Dizayn Müdürü Mühendis Albay Enis Perçin tarafından brifing verildi. İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Ahmet Çakır da brifing toplantısına katıldı. Albay Perçin, MİLGEM Projesi'nin, Türkiye'nin gemi inşa potansiyelini oluşturan tüm unsurların bir araya getirilerek, savunma sanayinin millileştirilmesi ve kurumsallaştırılması yolunda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. MİLGEM Projesi'nin, toplam 12 adet korvet inşasını kapsadığını anlatan Perçin, ulusal savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir misyon üstlenecek olan MİLGEM korvetlerinin, savaş sistemleri entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm dizayn, entegrasyon ve analiz çalışmalarının İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Brifingin ardından ''TCG Heybeliada'' basın mensuplarına gezdirildi. Gazetecilere, bu tur kapsamında geminin Savaş Harekat Merkezi, seyir merkezi, subay kamarası hakkında bilgi verildi. İlk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde yapılan, inşasına 22 Ocak 2007'de başlanan ''Heybeliada'', 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi, 27 Eylül 2011 tarihinde hizmete alındı. Dizayn, inşa ve entegrasyonu, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla, ulusal ve uluslararası askeri standartlara uygun olarak yapılan ''TCG Heybeliada'', ilk defa korvet tipi bir savaş gemisinin, milli tasarım ile inşa edildiği MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi özelliğini taşıyor. Tek gövdeli deplasman tipi tekne formuna sahip 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde, 2 bin 300 groston ağırlığındaki ''TCG Heybeliada''nın azami sürati 30 knot, seyir sığası yaklaşık 3 bin 500 deniz mili. Gemide bir adet helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanları bulunuyor. Korvet, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineyle sağlanan 32 MW güç ile 30 deniz mili sürat yapabiliyor. Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS) ile korvetin ana tahrik ve sevk sistemi, elektrik güç üretim/dağıtım sistemi ve diğer gemi servis sistemlerinin kontrol, kumanda ve izlenmesi sağlanabiliyor. ''TCG Heybeliada'', verilebilecek harekat görevlerini icra edebilmek amacıyla, hava, suüstü, sualtı ve elektronik harp maksatlı, gelişmiş hedef arama ve takip sistemlerine, suüstü ve hava hedeflerine karşı güdümlü mermi ve top sistemlerine, sualtı hedeflerine karşı torpido sistemine, elektronik destek ve lazer ikaz sistemi ile RF/lazer çıkış yapan radar ve güdümlü mermileri tespit imkanına, yüksek teknoloji muhabere sistemlerine sahip. 14 subay, 47 astsubay, 21 erbaş, 3 uzman erbaş olmak üzere toplam 85 personelin görev yaptığı gemide, 120 kişilik kamara bulunuyor. Gemideki pistte 10 ton ağırlığındaki helikopter, zorlu hava koşullarında dahi iniş yapabiliyor.