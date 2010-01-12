İlk makyaj yapan erkekler Neanderthaller'den

İngiliz arkeologlar, dünyadaki ilk "metroseksüel"lerin, günümüzden 50 bin yıl önce yaşamış olan Neanderthaller olabileceğini ortaya çıkardılar.Araştırmacıların elde ettiği bilgiler, sanıldığının aksine, ilk insanların sembolik düşünme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.Bristol Üniversitesi'nden arkeologlar, İspanya'da keşfettikleri deniz kabuklularının üzerinde parlak renkli pigmentler olduğunu açıkladılar. Araştırmacılar bunların makyaj amacıyla kullanıldığını söylüyor.Profesör Joao Zilhao, elde ettikleri bulguların, Neanderthaller'in "moron" olduğu yönündeki inanışı tamamen değiştireceğini söylüyor.