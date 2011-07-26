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Spor

İLK MADALYA DİSK ATMADAN TRABZON (A.A)

26 Temmuz 2011 21:23

-İLK MADALYA DİSK ATMADAN TRABZON (A.A) - 26.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda müsabakaların ikinci gününde Türkiye, ilk madalyasını Atletizmde Özge Yılmaz ile elde etti. Söğütlü Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen yarışmalarda bayanlar disk atmada Özge Yılmaz, 44.72 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı. Böylece, Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını elde etmiş oldu. Disk atmada Yunanistan'dan Florentia Kalogeraki 48.31 metrelik atışıyla altın madalya alırken, Rusya'dan Natalia Shirobokova aynı dereceye sahip olmasına karşın rakibine oranla daha fazla hatalı atış yapmasından dolayı ikinci sırada yer aldı. Artvin'in Hopa ilçesi doğumlu olan 17 yaşındaki Özge Yılmaz'ın çocukken deniz kenarında taş attığı sırada antrenör Servet Kural tarafından görülerek atletizm sporuna başlatıldığı öğrenildi.

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