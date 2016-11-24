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BBC Türkçe

İlk maçında nakavt olan amatör boksör öldü

İngiltere'de Cumartesi günü yenildiği maçta aldığı darbe sonrası komaya giren 22 yaşındaki amatör boksör Kuba Moczyk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Kasım 2016 23:26

İngiltere'de Cumartesi günü nakavt olduğu ilk maçında aldığı darbe sonrası komaya giren 22 yaşındaki amatör boksör Kuba Moczyk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polonya asıllı boksörün ailesi, Moczyk'in Çarşamba akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Great Yarmouth'daki maçın 3'üncü raundunda nakavt olan Moczyk, komaya girmişti ve yaşam destek ünitesine bağlanmıştı.

Bir hastane görevlisi, Moczyk öldüğünde ailesinin de onun yanıbaşında olduğunu ve boksörün bazı organlarının bağışlandığını söyledi.

Perşembe günü, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını gönüllü olarak bırakan Tyson Fury ile tanışma toplantısında Moczyk için 1 dakika saygı duruşu yapılacak.

Great Yarmouth Belediye Meclisi, müsabakanın yapıldığı salonun boks maçı yapılması için gerekli lisansa sahip olduğunu açıkladı.

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