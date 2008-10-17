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Spor

İlk maçında istifa etti

Arsinspor'a 4-0 yenilen Akçaabat Sebatspor'da teknik direktör İlker Erdem, görevinden istifa etti.

17 Ekim 2008 03:00

TFF 2. Lig 4. Grup'ta sahasında Arsinspor'a 4-0 yenilen Akçaabat Sebatspor'da teknik direktör İlker Erdem, görevinden istifa etti.

Sezon öncesi Akçaabat Sebatspor ile anlaşan ve ilk haftadaki rakipleri Erzurumspor'un lisans işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle grupta takımı başında sahaya ilk kez Arsinspor maçında çıkan Erdem, farklı mağlubiyetinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdem, Arsinspor maçında bireysel hatalardan kötü goller yediklerini ve böyle bir skorun hiçbir mazeretinin olamayacağını belirtti.

Akçaabat Sebatspor'un fazla zarar görmesini istemeyeceğini ifade eden Erdem, ''İstifamın daha hayırlı olmasını düşündüğüm için böyle bir karar verdim'' diye konuştu.

Yeni teknik direktör Mehmet Salih Gül

Akçaabat Sebatspor'da, teknik direktör İlker Erdem'in istifasının ardından Mehmet Salih Gül göreve getirildi.

Kulüp başkanı Şenol Ayvaz, teknik direktör İlker Erdem'in maç sonrası yönetim kuruluna istifa dilekçesini sunduğunu belirterek, ''Yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantıda bu isteği kabul ettik. Bu göreve Bank Asya'da mücadele ederken yardımcı antrenör olarak çalışan kulübün içinden yetişen Mehmet Salih Gül'ü göreve getirme kararı aldık. Mehmet Salih, bizim öz evladımız. Bu işin üstesinden geleceğine inancımız tam'' diye konuştu.

Göreve getirilen Mehmet Salih Gül'ün yardımcılarını Metin Çakır ve İsmail Sivrikaya'nın yapacağı belirtildi.

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