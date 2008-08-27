İlk maçı Kartal 2-1 kazanmıştı

'Kartal' ön elemelerde başarılı 'Kartal' ön elemelerde başarılı

Beşiktaş, Bosna Hersek'in NK Siroki Brijeg takımıyla bugün yapacağı UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına çıkacak.Siyah-beyazlılar bugüne kadar Avrupa kupalarında yaptığı toplam 127 maçta, 41 galibiyet, 59 yenilgi, 27 de beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 147 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 195 gol gördü.Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Bosna Hersek takımı karşısında elde etti.Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında İngiltere'nin FC Liverpool takımı karşısında elde ettiği 8-0'lık yenilgiyle hem kendi, hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyetini elde etmiş oldu.Siyah-beyazlıların, daha önceki en farklı skorlu yenilgisi yine bir İngiliz ekibine karşı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşmişti. Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda İngiltere'nin Leeds United takımına deplasmanda 6-0 yenilmişti.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Beşiktaş forması giydiği dönemlerde, Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Bobo, Feyyaz Uçar ve Metin Tekin izliyor.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Siroki Brijeg kariyerindeki 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. İlk Avrupa kupası heyecanını Kayserispor teknik direktörü olduğu sırada yaşayan Sağlam, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Beşiktaş ile de Avrupa kupası heyecanı yaşadı.Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında 19 maça çıkan Sağlam, bu mücadelelerde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı.Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'la 8 Avrupa kupası deneyimi yaşadı. Genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımı UEFA Intertoto Kupası'nın ardından, UEFA Kupası'na taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.UEFA Intertoto Kupası'nda takımının 2 tur yükselmesini sağlayan Sağlam, UEFA Kupası'nda 4 kez takımın başında sahaya çıktı. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor, UEFA Kupası 2. ön elemeyi geçtikten sonra, 1. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına elenerek, Avrupa defterini kapadı.