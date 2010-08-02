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Spor

İlk maç bir iş kazasıydı, turu geçeceğiz

Rijkaard, OFK maçıyla ilgili olarak Adnan Polat’a “İlk maç bir iş kazasıydı, turu geçeceğiz” diye garanti verdi.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Rijkaard, OFK maçıyla ilgili olarak Adnan Polat’a böyle bir ifadede bulundu ve, “İlk maç bir iş kazasıydı, turu geçeceğiz” diye garanti verdi.

Galatasaray’da Belgrad ile oynanacak rövanşmaçı öncesinde Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard, başkan Adnan Polat’a garanti verdi!.

Florya’da yapılan görüşmede hem Belgrad ile oynanan maçı değerlendiren hemde yapılacak transferleri konuşan ikilinin toplantısından, güvenoyu çıktı. Rijkaard’ın takımın durumunu soran başkan Polat’a “Merak etme başkan, bu turu geçeceğiz. Sadece bir iş kazası yaşadık ama panik yapmaya gerek yok” dediği öğrenildi.

Belgrad’ı Belgrad’ta yeneceklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Turu, Ali Sami Yen’de üzdüğümüz taraftarlarımıza hediye edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Polat’la yaptığı görüşmede, 70 dakika boyunca rakiplerine karşı üstün bir futbol oynadıklarını söyleyen ve “Özellikle ilk yarıda daha çok gol atmalıydık”
ifadelerini kullanan Rijkaard’ın, “İkinci yarıda da öyle basit goller yememeliydik” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

‘PANİK YAPACAK BİR ŞEY YOK’

Panik yapacak ya da önlemalacak bir durumbulunmadığının da altını çizen ünlü teknik adamın, herşeyin yolunda gittiğini söylediği sadece oyunu ellerinde tutabilme adına daha çok çalışacakları sözünü verdiği de kaydedildi.

2 YABANCI FRANK'TA SANCI

Geçen sezon kadronun kalitesizliğine gem vuran teknik direktör Frank Rijkaard’ın OFK maçı sonrası bu düşüncesini başkan Adnan Polat’a bir kere daha ilettiği öğrenildi. Hollandalı, acilen 3 yabancı yıldız istedi. Frank Rijkaard’ın Polat’a, “Bir orta saha, bir forvet, bir de kaleci istiyorum” diyerek “Bazı bölgelerde oluşan eksiklerimizi bu şekilde kapatabiliriz. Bu takım için önemli” yorumunda bulunduğu ifade edildi.


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