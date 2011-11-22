-İlk kuyu 2013'te açılacak ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında ilk kuyunun İskenderun Körfezinde 2013 yılında açılmasını planladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2012 yılı Bütçesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu rapordan yaptığı derlemeye göre, Akdeniz'de yapılmakta olan sismik ve jeolojik çalışmalarda bölgenin hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak adına önemli veriler elde edildi. 2007-2010 yılları arasında yaklaşık 10 bin kilometrekare alanda iki boyutlu ve bin kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik çalışma gerçekleştirilirken, elde edilen veriler ışığında ilk kuyunun İskenderun Körfezinde 2013 yılında açılması planlandı. -Shell ile şeyl gaz da aranacak- Antalya Körfezi deniz ruhsatları farm-out çalışmaları kapsamında, TPAO veri odası çok sayıda şirket tarafından ziyaret edilirken, proje ile ilgilenen şirketlerden Shell ile anlaşmaya varıldı. Shell şirketi ile ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şeyl gaz (kaya gazı) üretimi sağlamaya yönelik de bir ortaklık anlaşması yapılacak. Bu arada raporda, Mersin ve İskenderun deniz ruhsatlarında ise 2011 yılı Aralık ayında farm-out (kiraya verme) çalışmalarının başlanması planlandı.