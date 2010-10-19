İlk Kürtçe sit-com Cîran Cîran başlıyor

T24

İlk bölüm pazartesi

Türkiye televizyon tarihi sayfalarına bir ilk daha yazmaya hazırlanıyor. TRT'nin Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalında Türk televizyonlarında ilk kez Kürtçe bir sit-com oynayacak. 'Ciran Ciran' adını taşıyan dizi, Doğu-Batı sentezinde kalan iki Kürt ailesinin hikayesini ekrana getirecek. 25 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanmaya başlayacak olan dizide Fahriye Çelik, Murat Batgi ve Osman Xunav rol alacak. Dizide aynı köyden 'Cemil' ve 'Salim'in hikayesi anlatılacak.Dizide en dikkat çeken karakterlerden biri olan 'Cemil'in annesi 'Gülizar'ı tiyatrocu Fahriye Çelik canlandırıyor. Nine olmak için iki saatlik bir makyajdan sonra kamera karşısına geçen Çelik, aynı zamanda tiyatro oyuncusu. 'Salim' karakterini oynayan Osman Xunav ise Kürt izleyicileri arasında oldukça popüler bir oyuncu. 'Cemil' karakteri ile ekrana gelecek olan Murat Batgi ise stand-up'çı. Murat Batgi'nin aynı zamanda dizinin senaryosunda imzası bulunuyor.İlk bölümü pazartesi günü yayınlanacak dizide Fahriye Çelik ve Osman Xunav gibi tanınmış Kürt oyuncular rol alıyor.