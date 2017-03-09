İlk Kürt süper kahraman Gênco’nun yönetmeni, filmi anlattı

!f İstanbul’da gösterilen ve “Kürtlerin ilk süper kahraman filmi” mottosuyla bilinen Gênco'nun yönetmeni Ali Kemal Çınar, filminin belli bir çıkış noktası olmadığını söyledi ve ”Bir olaya şahit olup oradan etkilenerek yazdığım bir şey değil. Gênco’nun hikayesi, düşünme ve hayal etme edimi içinde yeşeren bir fikirdi. Samimi arkadaşlarım arasında birbirimize Gênco diye hitap ederiz. Ben de aramızda oluşan bu espriyi karakterimin ismi olarak devam ettirdim” dedi.

Özgürlükçü Demokrasi’den Önder Elaldı’ya konuşan Çınar, şöyle devam etti:

“Kendine bile hayrı yokken dünyayı ya da bir başkasını kurtarmaya çalışmak, insanın kendi saçmalığı. Bunu kim talep etti de kendini kurtarıcı olarak görüyorsun? Süper kahraman filmlerine bakınca ‘güç sorumluluk ister’ denir. Bu sorumluluk da dünyayı kurtarmayı gerektirir. Yani devletler nezdinde düşünürsek gücü olan devlet kendinden daha az gücü olana müdahale etme hakkına sahiptir, çünkü ‘güç sorumluluk ister.’ Ben de bunla alay etmeden duramazdım.”

“Benliğimize güvenmek zorundayız, özgür olabilmenin zemini burada oluşur” diyen Ali Kemal Çınar, hiç kimsenin bir diğerinden daha fazla güce sahip olmasından yana olmadığını, gücün kötülüğe sevk edeceğini belirtti ve “Asıl güç, gücü reddetmek olmalı" dedi.