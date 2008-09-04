İlk klon köpek baba oldu

Bu köpekler “klon"

Genetik bilimi sınırları zorluyor

Dünyanın klonlanan ilk köpeği "baba" oldu. Güney Kore'nin Seul Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, Snuppy adlı Afgan tazısının aynı türden iki dişiyle yapay dölleme yöntemiyle çiftleştirildiğini belirterek, 14 ve 18 Mayıs arasında doğan 10 yavrudan 9'unun yaşadığını kaydettiler.Araştırma ekibinin başındaki Lee Byung-Chun, dünyada ilk kez kopya köpeklerden başarıyla yavru doğmasının sağlandığını belirterek, "Bu klonlanmış bir köpeğin üreyebileceğini gösteriyor" dedi. Snuppy'yi Ağustos 2005'te klonlayan Güney Koreli araştırmacılar, Temmuz 2006'da da nesli tükenmekte olan iki kurdu kopyalamıştı.