-İlk kez sosyalist senato başkanı seçtiler PARİS (A.A) - 02.10.2011 - Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir sosyalist üye senato başkanı seçildi. Senatodaki oylamada, ilk turda sosyalist aday Jean-Pierre Bel 179 oy alarak, başkanlık görevine seçildi. Merkez sağın adayı Gerard Larcher ise oylamada 134 oy alabildi. Fransa'da geçen hafta düzenlenen senato yenileme seçimlerinin ardından, iktidardaki merkez sağ parti elinde bulundurduğu çoğunluğu kaybetmişti. Senato üyelerinin yarı yarıya yenilenmesinin ardından, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) salt çoğunluğu, ana muhalefetteki sol partilere kaptırmıştı. Seçimler sonucunda 348 üyeli senatoda sol partilerin sandalye sayısı 177'ye çıkmıştı. Sol partiler, bu sonuçla mutlak çoğunluğun üzerinde iki fazla sandalyeye sahip olurken, siyasi gözlemciler bu sonucu, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi, bu sonucu, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için yeni bir "baş ağrısı ve ciddi bir uyarı olarak" değerlendirmişti. Senatoda merkez sağ, mutlak çoğunluğu 1958 yılından bu yana elinde bulunduruyordu. Yarı başkanlık sisteminin bulunduğu Fransa'da, tasarıların yasalaşması için hem meclis hem senatodan geçme zorunluluğu göz önüne alındığında, sol partilerin genel seçimlere kadar bekleyen tasarıları geciktirme imkanları bulunuyor. Fransız siyasi sisteminde, senato başkanı, protokolde, cumhurbaşkanın ardından ikinci sırada geliyor ve hastalık veya ölüm anında ülkeyi bir süre senato başkanı yönetiyor.