70 yaşındaki ünlü sunucu ilk kez porno izledi; işte yorumu...

Türkiye'de 'En Zayıf Halka' adıyla yayımlanan yarışmanın orijinali, BBC yarışması 'The Weakest Link'in efsanevi sunucusu Anne Robinson hayatında ilk defa porno izledi ve fikirlerini paylaştı.

70 yaşındaki saygın gazeteci ve sunucu, Guardian gazetesinin ‘ YorumSerbest’ adlı deneyimi için ilk kez porno izledi. “Kimseye zarar vermediği sürece herkesin istediğini yapabildiği bir dünyada yaşamak istediğini söyleyen Robinson Guardian’ın talebi üzerine Google’a ‘porno’ yazmış ve gelen ilk sonucu tıklamış.

‘Good heavens’ adlı pornoyu izleyen Robinson’ın ilk izlenimi “Devasa memeleri olan bir kadın var” şeklinde. İzlediği ikinci porno parçası ‘Hard Double Anal 3’ için ise “Aman Tanrım, sanırım beni şaşırtan insanların bunu nasıl olup da erotik bulabildiği oldu. Çok çiğ ve aşk dolu bir cinsel ilişkiyle ilgili bier fantaziden son derece uzak buldum. Bu arada pornoda rol alan hiç kimsenin kasık kılı yok.” Üçüncü bir film daha izleyen Robinson, aktörlerin eğleniyormuş gibi yaptıkları hissiyatına kapıldığını söyledi:

"Klitorise sürtünen adam gerçekten hamur yoğuruyor gibi görünüyordu. Bu görüntünün herhangi birini heyecanlandırabileceğini düşünmek epey zor.”

Ünlü sunucu ‘18 Abused’ adlı filmdeki kadın oyunculardan birinin yaşının çok genç olduğunu fark ettiğinde ise “Bu kadarı çok fazla” tepkisini verdi.