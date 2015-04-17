T24 LogoT24 Logo
Dünya

70 yaşındaki ünlü sunucu ilk kez porno izledi; işte yorumu...

Anne Robinson, Guardian gazetesinin ‘ YorumSerbest’ adlı deneyimi için ilk kez porno izledi

17 Nisan 2015 17:03

Türkiye'de 'En Zayıf Halka' adıyla yayımlanan yarışmanın orijinali, BBC yarışması 'The Weakest Link'in efsanevi sunucusu Anne Robinson hayatında ilk defa porno izledi ve fikirlerini paylaştı.

70 yaşındaki saygın gazeteci ve sunucu, Guardian gazetesinin ‘ YorumSerbest’ adlı deneyimi için ilk kez porno izledi. “Kimseye zarar vermediği sürece herkesin istediğini yapabildiği bir dünyada yaşamak istediğini söyleyen Robinson Guardian’ın talebi üzerine Google’a ‘porno’ yazmış ve gelen ilk sonucu tıklamış.

‘Good heavens’ adlı pornoyu izleyen Robinson’ın ilk izlenimi “Devasa memeleri olan bir kadın var” şeklinde. İzlediği ikinci porno parçası ‘Hard Double Anal 3’ için ise “Aman Tanrım, sanırım beni şaşırtan insanların bunu nasıl olup da erotik bulabildiği oldu. Çok çiğ ve aşk dolu bir cinsel ilişkiyle ilgili bier fantaziden son derece uzak buldum. Bu arada pornoda rol alan hiç kimsenin kasık kılı yok.” Üçüncü bir film daha izleyen Robinson, aktörlerin eğleniyormuş gibi yaptıkları hissiyatına kapıldığını söyledi:

"Klitorise sürtünen adam gerçekten hamur yoğuruyor gibi görünüyordu. Bu görüntünün herhangi birini heyecanlandırabileceğini düşünmek epey zor.”

Ünlü sunucu ‘18 Abused’ adlı filmdeki kadın oyunculardan birinin yaşının çok genç olduğunu fark ettiğinde ise “Bu kadarı çok fazla” tepkisini verdi.

ETİKETLER

ünlü sunucuporno izlediilk kezyoruminsanlarguardianneresi erotikrobinson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24