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Yaşam

Marmaray'da 50 bin dolar buldu, sahibine teslim etti

İstanbul'da merak ettiği için Marmaray'a binen vatandaş, içinde 50 bin dolar olan çanta buldu

29 Kasım 2013 13:41

İstanbul'da merak ettiği için bindiği Marmaray’da, içinde 50 bin dolar olan çantayı bulan vatandaş, tek bir kuruşuna dokunmadan sahibine teslim etti. Parayı kaybeden Türkmenistan uyruklu şahsın da merak ettiği için Marmaray’a bindiği öğrenildi.

Yurt dışından gelen ancak memleketi Konya’ya gitmeden önce çok merak ettiği Marmaray’ı görmek isteyen Fevzi Kaynar isimli vatandaş, Anadolu yakasından Marmaray trenine bindi. Kazlıçeşme istasyonuna gelen Kaynar’ın dikkatini trenin içinde duran bir çanta çekti. Çantayı alıp içine bakan Kaynar, çantada 50 bin dolar, bir miktar Türk parası, altın küpe ve pasaportlar ile çeşitli evraklar olduğunu gördü. Çantayı alan Kaynar, direkt Kazlıçeşme istasyonundaki güvenlik amirliğine giderek çantayı görevlilere teslim etti.

Çantanın içine bakan istasyon görevlileri, içerisinde telefon numaraları yazılı bir ajanda buldu. Telefon numaralarından yola çıkan görevliler çantanın Türkmenistan uyruklu 23 yaşındaki Suhrob Haydarov’a ait olduğunu tespit etti. Telefonla Haydarov’a ulaşan yetkililer, çantayı alması için Kazlıçeşme istasyonuna çağırdı.

 

'Ben insanlık görevimi yaptım'

 

Vakit kaybetmeden istasyona gelen Türkmenistan uyruklu genç, içi para dolu kaybettiği çantasını geri aldı. Çantayı bulan ve güvenliğe teslim eden Fevzi Kaynar, “Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Arkadaş genç, çantayı unutmuş, bu paraya da ihtiyacı varmış” dedi.

 

 

'Çok teşekkür ederim'

 

 

Kaybettiği parasını geri bulmanın mutluluğunu yaşayan Suhrob Haydarov ise, "Parayı bulan arkadaşa çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Marmaray’a gezmek için binmiştim. Ama inerken çantamı unuttum. Daha sonra beni aradıklarında geldim aldım. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

İki vatandaşı buluşturan istasyon sorumlusu Hüseyin Dönmezoğlu da, "Parayı polis gözetiminde sahibine teslim ettik. Bulan arkadaş da burada hazır bulundu. Kendisine teşekkür ederim" dedi. Parasını teslim alan Haydarov, parayı bulan Fevzi Kaynar ile beraber istasyondan ayrıldı.

 

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