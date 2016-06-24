İlk kez katıldığı EURO 2016'da 3 puan alan Arnavutluk, şampiyon gibi karşılandı

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Arnavutluk grup aşamasında elenmesine karşın ülkede kahraman gibi karşılandı.

Reuters'ın haberine göre, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Arnavutluk Romanya'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı. Arnavutluk halkı futbolcularının mücadelesini onları ülkelerinde kahramanlar gibi karşılayarak ödüllendirdi.

Futbolcular Tiran meydanında kırmızı-siyah otobüste halkı selamladı. Taraftarlar da onlara tezahüratta bulundu. Arnavutluk hükümeti de takımın performansından dolayı futbolculara diplomatik pasaport sözü vermişti.

AljazeeraTürk'ün haberine göre, radyoda fútbol yorumları yapan Skender Bellova "60 yıldır yorum yapıyorum, böyle duyguları yaşamadım" yorumunu yaptı.

İtalyan teknik adam Gianni De Biasi'nin liderliğinde Arnavutluk, uzun yıllar başka ülkelere göçmek zorunda kalan Arnavut ailelerin çocuklarını ikna etti, onların başka milli takımı seçmesinin önüne geçti.

De Biasi "Bence dünya futbolu artık bizi ciddiye alıyor" dedi.

Başbakan Edi Rama da 1 milyon euro prim sözü verdi. Rama, 'isimleriniz yeni yapılacak stadyumun girişine kazınacak" ifadesini kullandı.