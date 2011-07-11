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Dünya

İLK KEZ İKİ AYAK NAKLİ YAPILDI MADRİD (A.A)

11 Temmuz 2011 23:04

-İLK KEZ İKİ AYAK NAKLİ YAPILDI MADRİD (A.A) - 11.07.2011 - İspanya'nın Valenica kentindeki La Fe hastanesinde dünyada bir ilk gerçekleştirilerek, bir hastaya iki ayak nakli yapıldı. Pedro Cavadas Vakfı'na bağlı doktorların başkanlığındaki iki ayak nakli ameliyatının dün gece başladığı ve bu sabah sona erdiği bildirildi. Dünyada ilk defa gerçekleştirilen iki ayak naklinin "çok karışık ve riskli olduğu ve bu zamana kadar benzerinin gerçekleşmediği" belirtilirken, hastanın durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Ameliyattan en az 48 saat sonra hastanın gelişimine göre bilgi verilebileceğini söyleyen yetkililer, gerek hastanın gerekse organ bağışını yapanın kimlik bilgilerinin basında yer almaması çağrısında bulundu. Doktor Pedro Cavadas ve ekibi, geçtiğimiz 19 Ağustos 2009 tarihinde dünyada ilk yüz (dil ve çene dahil) naklini gerçekleştirmiş, 43 yaşındaki erkek hasta ameliyattan yaklaşık 1 ay sonra taburcu olmuştu. Cavadas ayrıca 2006 yılının kasım ayında dünyada ilk kez bir kadında çift kol nakli yapmış ve hasta 1,5 yıl sonra taburcu edilmişti.

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