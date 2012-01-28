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İlk kez el elele

Cem Yılmaz’la mart ayında evlenmeye hazırlandığı müstakbel eşi Ahu Yağtu, ilk kez el ele görüntülendi

28 Ocak 2012 02:00



 T24-  Cem Yılmaz’la mart ayında evlenmeye hazırlandığı müstakbel eşi Ahu Yağtu, ilk kez el ele görüntülendi.Bu komedyen için bir ilk




Milliyet'in haberine göre, nNe Cansu Dere, ne de hayatına giren diğer kadınlarla el ele görüntü veren Yılmaz, 2 aylık hamile olan Yağtu’yla önceki akşam İstinye Park’ta alışveriş turundaydı. 


Bir an olsun bile birbirlerinin elini bırakmayan sevgililer, tek tek mağazaları dolaştı. Çift, AVM’de dolaşırken tesadüfen Gülben Ergen’le de karşılaştı. Şarkıcıyla ayaküstü sohbet eden Cem Yılmaz, müstakbel eşini Ergen’le tanıştırmayı da ihmal etmedi.


Yılmaz, gazetecilerin sorularınıysa esprili bir şekilde yanıtladı. “Siz yine ‘Asık suratlı Cem soruları yanıtsız bıraktı’ yazarsınız” diyen komedyen, ilişkilerine dair sorular karşısındaysa gülümsemekle yetindi.

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