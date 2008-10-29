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Spor

İlk kez Delgado'suz

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda forma giyen Matias Delgado, bugün oynanacak Antalyaspor maçında yer almayacak

29 Ekim 2008 02:00

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda forma giyen Matias Delgado, bugün oynanacak Antalyaspor maçında yer almayacak

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 8'i Süper Lig, 4'ü UEFA Kupası olmak üzere toplam 12 resmi maçın 12'sinde de forma giyen Matias Delgado, Siyah-Beyazlı takımın bugün Antalyaspor ile oynayacağı Fortis Türkiye Kupası karşılaşmasında büyük ihtimalle oynayamayacak.

Süper Lig'de son oynanan Sivasspor maçı sonrası sadece iki antrenmana katılan Delgado, Beşiktaş'ın dün yaptığı çalışmada ise üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle yer almamıştı. Arjantinli futbolcunun bugün de durumunun düzelmediği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle bu akşam yapılacak antrenmana çıkmaması beklenen Delgado'nun, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

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