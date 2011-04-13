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İlk kez bir Türk Playboy'a kapak oldu

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Sıla Şahin, Playboy dergisine kapak oldu.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Almanya'da yaşayan Türk asıllı Sıla Şahin, Playboy dergisine kapak oldu. Alman Bild gazetesi, internet sitesi, Playboy'un son sayısına ilk kez bir Türk kızının kapak olduğunu bildirdi.



"Playboy'da ilk kez yer alan Türk benim" başlıklı haberinde Bild, Alman özel televizyonu RTL'de oynayan Gute zeiten, schlechte zeiten (İyi zamanlar, Kötü zamanlar), adlı dizinin başrol oyuncusu olan 25 yaşındaki Sıla Şahin'in, Playboy'da yer almasını 'cesaretli bir girişim' olarak değerlendirdi.

Şahin, Bild'in, "Kendinize çok güveniyorsunuz" yorumuna "Ben kendimi özgür hissediyorum. İşimde başarılıyım ve paramı da kazanıyorum. Bir şeye bağımlı değilim" dedi.

Şahin, "Ailen ve çevren bu fotoğraflara nasıl bakıyor?" sorusuna, "Ailem henüz bilmiyor. Ailemle birbirimizi seviyoruz. Belki bir süre benimle konuşmazlar ama amcalar, teyzeler ya da komşuların ne diyeceği, beni hiç ilgilendirmiyor" karşılığını verdi.

Şahin, "Dergide fotoğraflarını ilk gördüğünde ne hissettin" sorusuna, "Ben kendimi tam bir kadın olarak gördüm. İlk defadan daha güzeldi" yanıtı verdi.


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