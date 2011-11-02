-İlk kez bir gensoru verdik ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki gazileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından merkez çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazilerin sorunları olduğunu ve sorunlarının parlamentoda dile getirilmesini istediklerini söyledi. Kendisine ziyarette eşlik eden milletvekillerinin gazilerin sorunlarını not aldıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Bazı sorunlarını bütçe görüşmeleri sırasında dile getireceğiz, bazı sorunları için de kanun teklifleri vererek parlamentoyu harekete geçirmeye çalışacağız. Şafak Pavey'i istediler, 'buraya gelsin bizimle görüşsün' dediler. Şafak hanıma söyleyeceğim, o da gelip en kısa sürede gazilerimizle buluşacak'' dedi. Bir gazetecinin ''Görüşme sırasında terör konusu gündeme geldi mi? Sizden bir talepleri oldu mu?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan bir açıklama yapmış açıklamada, 'bedelli askerlik dolayısıyla alınacak paraları gazilere, şehit yakınlarına vereceğiz' diye bir açıklamasından müthiş üzüntü duyduklarını ifade ettiler. 'Biz ülkemizi seviyoruz, kolumuzu, bacağımızı para karşılığında vermedik' diye bir serzenişleri oldu. Bunu da herhalde bu vesileyle sayın Başbakan duymuş olacak'' diye konuştu. ''Dün Başbakan bedelli askerliğe yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz, siz nasıl bakarsınız, destek verir misiniz'' yönündeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Önce bir bakalım bu konudaki çalışmaları nedir ne değildir, bir görelim. Ondan sonra görüşümüzü beyan ederiz. Biz daha önce zaten bu konularda defalarca, seçim meydanlarında da söyledik. Ama bize hep şu eleştiri geldi; 'efendim bu önerilerin, tamamı uçuk projelerdir. Bunlar doğru değildir' diye ciddi ciddi eleştirmişlerdi bizi. Ama şimdi öyle anlaşılıyor ki bizim bütün projelerimize sahip çıkıyorlar. İntibak bunun bir örneğidir, emekli aylıklarıyla ilgili çalışma bunun bir örneğidir. Bunlarla ilgili çalışmaları herhalde aşama aşama parlamentoya getirecekler göreceğiz.'' Başbakan Erdoğan'ın gensoruyla ilgili, ''gensoruyu sulandırdılar'' şeklinde açıklamasının hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Bu yasama yılında ilk kez bir gensoru veriyoruz. Neresi sulandırma ben merak ediyorum. Ayrıca şu, sayın Başbakan'a daha önce bir çağrı yaptık, sen 'CHP'li belediyelerin bazı müteahhitler aracılığıyla PKK'ya kaynak aktardığını' söyledin. İddia bir Başbakan'ın iddiası. 'Hangi belediyeler çık açıkla' dedik. Süre verdik bir hafta, deprem oldu hadi ikinci hafta da süre verdik. Şimdi kaçıyor, kaçacak yer arıyor. Şimdi gensoru verdik, gelsin Meclis'te açıklasın. Gelsin Meclis'e açıklasın, o belediyeler hangi belediyeler. Ya da olabilir, sayın Başbakan sık sık düzeltme yapıyor kendi bakanları konuştuğu zaman 'sürçülisan etmişlerdir' diye. Çıkıp millete şunu söyleyebilir, 'Ben de bir sürçülisan ettim, özür dilerim' deme erdemini gösterirse mutlu oluruz. O zaman gensorumuzu çekeriz. Aksi halde gelecek, bir Başbakan bu kadar ciddi bir iddianın arkasında duruyorsa, bunun hesabını parlamentoya verecektir. Eğer 'bu iddia ciddi değildir' diyorsa, o zaman ciddi olmayan iddiaları bir Başbakan seslendiremez.''