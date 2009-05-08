İlk kazada felç oldu, ikincisinde öldü

Kilis’te, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kadın ile tekerlekli sandalyedeki eşi öldü, çocukları ise yaralandı. Kazada ölen Mehmet Savaş'ın 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında felç olduğu belirtildi.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Çevre Yolu'nda meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Rasim Hidayet yönetimindeki 27 J 9904 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan bir motosiklete çarpamamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkıp, yol kenarında yürüyen 39 yaşındaki Fatma Savaş, tekerlekli sandalyede bulunan eşi 45 yaşındaki Mehmet Savaş ile çocukları 3 yaşındaki Mithat Savaş'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Fatma ile 3 ay önce kullandığı motosikletle takla atınca felç olan Mehmet Savaş götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetti. Başından yaralanan Mithat Savaş ise tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınıp soruşturma başlatıldı. (DHA)



