İlk kadın vali 'beyaz rüşvet'i nasıl yorumladı?

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının tamamen bağımsız olmaları gerektiğini savundu.





Aytaman, yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkındaki kararı ile Tunceli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan, "Her Eve Beyaz Eşya" projesini değerlendirdi.



Mustafa Yaman'ın çok deneyimli bir vali olduğunu vurgulayan Aytaman, şunları söyledi:



"Herhalde böyle bir reaksiyonla karşılaşacağını pek düşünemedi. Valilerimizin çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü onlar kendi illerinde hem hükümeti hem devleti temsil ettikleri için yanlış anlaşılmalara mahal vermemeye özen göstermek lazım. Burada bir talihsizlik oldu. Sayın Valimizin böyle bir kastı olmadığına inanmak istiyorum."



Devletin vakıflardaki rolünü doğru bulmadığını savunan Aytaman, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tamamen bağımsız olsa çok daha iyi olur" dedi.



SYDV'ler yerine devletin zor durumdaki vatandaşlarına "Adı belli olanaklar" sağlaması gerektiğini belirten Aytaman, bunun yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğini kaydetti. Aytaman, SYDV'lerin zaman içinde tekrar gözden geçirileceklerine inandığını söyledi.



Görev döneminde tek kadın vali olması nedeniyle bu konularda çok dikkatli adım attığını vurgulayan Aytaman, "Boşuna 'İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl' diye anılarımı yazmadım. Erkekler o kadar dikkat etmese de oluyor ama ben anormal dikkat ettiğim için öyle durumlara pek düşmedim" dedi.



Vatandaşların valileri, ana, baba, arkadaş, dost ama her şeyden önce 'devlet' olarak gördüklerini, bu nedenle de huzur ve güvenin sağlanmasında çok önemli rolleri olduğunu belirten Aytaman, güveninin sarsılmaması gerektiğini kaydetti.



Her eve beyaz eşya verilmesi de değerlendiren Aytaman, şöyle konuştu:



"Bu sayın Valimizin tercihidir. Bana sorarsanız benim tercihlerim belki başka olurdu. Ben her şeyden evvel ihtiyaçları tespit eder, en fazla ihtiyacı olan kimselere ve en fazla ihtiyaç duyulan şeylere ağırlık verirdim. Ama belki bununla da bir örnek oluşturmak istediler, 'bu vatandaşlarımızın da beyaz eşyası olsun' şeklinde. Ben olumsuz yaklaşmak istemiyorum, ama devlet, devlet olmalı."



‘Kadınlarımız yetenekli’



Lale Aytaman, siyasette kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini, ancak özellikle kota konusunun bazı çevrelerde alerji yarattığını ifade etti. Aytaman, "Kadınlarımız, istekli, yetenekli. Kotaya karşı çıkanlar, 'kadınlar çalışacaklar, bu haklarını kendileri alacaklar' diyor. Ama ben çok çalışıp bir yere ulaşamayan kadınlar tanıyorum. Çünkü Türkiye'de siyasi partilerin yapısı genel başkan odaklı. Bu nedenle Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapılması şart" diye konuştu.



Kadın adayların desteklenmesini isteyen Aytaman, Türkiye'de vali olmak için bekleyen 21 kadın kaymakam bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'de çalışanlar arasında kadınların oranının yüzde 25 olduğunu, bunların da büyük bölümünün tarım sektöründe yer aldığını belirten Aytaman, sanayide kadının yeri olmadığına işaret etti.



Avrupa ülkelerinde sanayide çalışan kadınların oranının neredeyse erkeklerle eşit olduğunu ifade eden Aytaman, ekonomik kriz nedeniyle eşi işten çıkarılan kadınların çalışma taleplerinin arttığını vurguladı. Aytaman, "kriz döneminde erkekler işten çıkarılıyor ve kadınların çalışma talebi artıyor. Kadın, kriz döneminde ailesine katkıda bulunmak için harekete geçiyor" dedi.