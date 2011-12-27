-İlk kadın opera sanatçımız Menderes vefat etti İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı soprano Meral Menderes, vefat etti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Menderes'in 78 yaşında Maltepe'deki evinde vefat ettiği bildirildi. Açıklamada, ilk kez 1960 yılında İstanbul Şehir Operası'nda sahnelenen ''Tosca''da seyirci karşısına çıkan Menderes'in, 2010 yılında Devlet Opera ve Balesinin 50. yılı şerefine Genel Müdür Rengim Gökmen tarafından sanat ödülüne layık görüldüğü, bu törende yaptığı konuşmada Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanmasının ardından birkaç farklı binada faaliyet gösteren İstanbul Devlet ve Opera Balesi için ''Bizi bu göçebelikten kurtarın'' ifadeleriyle büyük alkış aldığı kaydedildi. Meral Menderes için yarın saat 11.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde tören düzenleneceği ifade edilen açıklamada, sanatçının cenazesinin Maltepe Merkez Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.