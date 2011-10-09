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Yaşam

İlk kadın matematikçi vefat etti İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 20:08

-İlk kadın matematikçi vefat etti İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal (87), vefat etti.  İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Soysal için yarın saat 10.30'da İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde cenaze töreni yapılacak. Soysal, daha sonra Şişli Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Zonguldak'ta 1924 yılında doğan Soysal, ilk öğrenimini Zonguldak'ta, orta öğrenimini Çapa Kız Öğretmen okulunda parasız yatılı olarak sürdürdü. Kandilli Kız Lisesinde okuyan Soysal, 1941 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümüne girdi.  Dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'ın öğrencisi olan Soysal, Paris'te başarılı çalışmalar yürüttü.

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