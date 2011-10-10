-İlk kadın matematik profesörü Soysal toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal'ın (87) cenazesi, toprağa verildi. İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden Soysal için İTÜ Taşkışla Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Derin Ural, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fevzi Ünal, Genel Sekreter Nevzat Özkök ve İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoğan ile akademisyenler ve Soysal’ın öğrencileri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Derin Ural'ın, İTÜ ailesi olarak Soysal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söylediği bildirildi. Selma Soysal'ın kardeşi hukukçu ve siyaset adamı Prof. Dr. Mümtaz Sosyal'ın da bir bilim kadını olan ablasının İTÜ çatısı altında binlerce öğrenci yetiştirdiğini dile getirerek, ''İTÜ'de matematik alanında yapılan çalışmalarda Selma'nın da katkısı var diye düşünüyorum. Selma Soysal, bir bilim kadını ve çağdaş bir Türk kadını olarak ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmiştir. Ben bir insanın, bir hocanın, bir akademisyenin, bir üniversitenin nasıl olması gerektiğini onu izleyerek öğrendim'' şeklinde konuştuğu belirtildi. Selma Soysal'ın cenazesi, Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Zonguldak'ta 1924 yılında doğan Soysal, ilk öğrenimini Zonguldak'ta, orta öğrenimini Çapa Kız Öğretmen Okulu'nda parasız yatılı olarak sürdürdü. Soysal, Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1941 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümüne girdi. Dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'ın öğrencisi olan Soysal, bir süre Paris'te başarılı çalışmalar yürüttü. Soysal, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 47 yıl boyunca bilim insanları yetiştirdi.