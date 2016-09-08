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İlk kadın filo komutanı göreve başladı

Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu

08 Eylül 2016 21:34

Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kez bir kadın subay filo komutanlığı görevine getirildi. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.

Türk Yıldızları’nda filo komutanı olan Yarbay Şenol Çetin, filo komutanlığı görevini, 4 Numara Gösteri Pilotu olarak görev yapan Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’a devretti.

Binbaşı Özatay, eğitimini tamamladıktan sonra Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandı. Öğretmen Pilot olan Özatay, 3 yıl önce Türk Yıldızları akrobasi ekibinin görev yaptığı 134’üncü Filo’da göreve başladı. Özatay, gösteri uçuşlarına da aktif olarak katılıyor.

Türk Yıldızları akrobasi ekibi, F-5 tipi süpersonik uçaklarla gösteri uçuşları yapıyor. Yedi uçağa sahip ekibin ana merkezi ise Konya’da bulunuyor.

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