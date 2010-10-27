-İLK İNSANSI ROBOT R2 FIRLATILMAYA HAZIR ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Uzayda görev yapmak üzere tasarlanan ilk insansı robot, Discovery uzay mekiğinin 1 Kasımdaki son seferinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götürülecek. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ve otomobil devi General Motors'un 15 yıl süren çalışmalar sonunda geliştirdiği, "Robonot 2" ya da "R2" adlı robot yardımcı, köpükle sarmalandığı bir kutu içinde Pazartesi günkü fırlatma işlemini bekliyor. Dünya'da ve uzayda insanlarla yanyana güvenli bir şekilde çalışabilecek ve aynen insan gibi alet kullanabilecek şekilde tasarlanan R2'nin, uzay istasyonunda rutin bakım işlerini yaparak, istasyon mürettebatının daha önemli görevleri yerine getirmesini sağlayacak biçimde iş yükünü azaltması hedefleniyor. Uzaya seyahat edecek ve burada çalışacak ilk insansı robot R2, arkasından gittiği tüm cisimleri görebiliyor, çevreyi hissedebiliyor ve etrafa uyum sağlamak için kendini gerektiği gibi ayarlayabiliyor. Teknoloji harikası robot, becerisiyle de diğer robotlardan ayrılıyor. İnsansı parmakları ve yumuşak avcuyla cisimleri cisimleri nazikçe tutup, kavrayabiliyor. Hareket yönünde örneğin bir astronot kafası gibi beklenmedik bir obje çıkarsa, hareketini durdurmaya programlanmış R2, kendisine sert bir şey çarptığında da hemen kapanıyor. Bilimsel deneyler ve uzay gemisini kullanmak gibi hassas görevler hariç her türlü işi yapabileceği düşünülen deneysel robot, başta istasyonun Destiny laboratuvarına konulacak ve burada basit işlerin nasıl yapıldığını izledikten sonra daha zor görevlere hazırlanacak. 2,5 milyon dolara malolan ve 5 kilodan fazla ağırlığı kaldırabilecek şekilde tasarlanan 136 kilo ağırlığındaki R2, yer ekibi ve UUİ mürettebatı tarafından grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile bilgisayardan kontrol edilecek. Robotun, aralık sonu veya ocak başı UUİ'de testlerine başlanması öngörülüyor. Uzay ve teknoloji meraklıları, R2'nin uzay seyahatini General Motors'un Facebook ve Twitter sayfalarından ya da Twitter'ın @AstroRobonaut sayfasından izleyebilirler.