İlk insanlarda yağ sorunu yokmuş

İnsanlığın ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’te yapılan kazılar insanların daha sağlıklı beslendiğini ortaya koydu.



İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olduğu belirtilen Çatalhöyük’teki kazıların başkanlığını yapan İngiliz arkeolog Prof. Dr. Ian Hodder, 9 bin yıl önce insanlarda yağ sorunu olmadığını söyledi. Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan Neolitik Dönem’e (Yeni Taş Çağı) ait Çatalhöyük yerleşim yerindeki kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda bulunan insan kemikleri ve o döneme ait parçalar tek tek laboratuvarlarda inceleniyor.



Böğürtlen tüketiyorlardı





Kazı ekibinin Başkanı Hodder, o dönemde yaşayan insanların evlerini ‘temiz’ ve ‘kirli’ olmak üzere ikiye ayırdığını, temiz olan bölüme ölüleri gömdüklerini kaydetti.



Buldukları insan kemiği ve dışkıları üzerinde de inceleme yaptıklarını vurgulayan Hodder, “O dönemde yaşayan insanlarda yağ sorunu olmadığını belirledik. Karbonhidrat tüketimi çok azdı. Böğürtlen bitkisinin fazla tüketildiğini tespit ettik. Ayrıca diş sağlığı sorunlarının da olmadığını, çenelerin çoğunda dişlerin varlığını devam ettirdiğini gördük” diye konuştu.



Çatalhöyüklülerin evlerine çatıdaki delikten girip çıktığını vurgulayan Hodder, konuya ilişkin olarak şu bilgileri verdi: “Isınmak ve yemek pişirmek için evin içinde bulunan ocaktan çıkan duman, tıpkı sigara içme etkisi yapıyor, onların sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyordu. Bu nedenle pek çok insan 40 yaşına kadar ancak yaşayabiliyordu. Tifo ve dizanteri gibi hastalıklarla baş edemiyorlardı. Ölüm nedenleri de buydu. O dönemin bu denli zor şartlarına rağmen, 70-75 yaşına kadar ulaşan kişileri tespit ettik.”



