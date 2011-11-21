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Dünya

İlk iletişim uydusunu 2014'de uzaya gönderecek AŞKABAT (A.A)

21 Kasım 2011 09:44

-İlk iletişim uydusunu 2014'de uzaya gönderecek AŞKABAT (A.A) - 21.11.2011 - Türkmenistan'ın ilk iletişim uydusunu 2014 yılında uzaya göndereceği açıklandı. Yerel basında yer alan habere göre, Türkmenistan'ın ilk uydusunu yapacak olan Fransız Thales International şirketi ile Türkmenistan Telekomünikasyon Bakanlığı arasında milli uydunun yapımı ve kontrol sistemlerinin kurulumu konusunda anlaşma imzalandı.  Aşkabat'ı ziyaret eden Fransız şirketin Başkan Yardımcısı Eric Imbert ile Telekomünikasyon Bakanı Öwülyaguli Cumaguliyev'in imzaladığı anlaşma gereğince Thales Alenia Space şirketi, iletişim uydusunun uzaya yerleştirilmesi, 15 sene süreyle operasyonel işleri ve uzmanların eğitimini üstlenecek. Sözkonusu uydunun yapının Ağustos 2014'te tamamlanması öngörülüyor.

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