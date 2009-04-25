İlk icraatı ağaç kesmek oldu!

Kuşadası'nda tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlatacağını, ‘1 milyon metrekare yeşil alan, 1 milyon ağaç’ sloganıyla duyuran CHP'li Belediye Başkanı Esat Altungün'ün ilk icraatı ağaç kesmek oldu. Amcası Fahri Altungün'a ait otelin önündeki 17 yıllık 7 çam ağacından 3'ü kesildi. Vatandaşların tepkisi üzerine diğerleri şimdilik kurtuldu.



DHA’dan Latif Sansür’ün haberine göre; Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde Belediye Başkanı Esat Altungün'ün amcası Fahri Altungün'e ait Goldenday Otel önündeki 17 yıllık çam ağaçları belediye ekiplerince kesilmeye başlandı.



Kuşadası'nda tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlatacağını, ‘1 milyon metrekare yeşil alan, 1 milyon ağaç’ sloganıyla duyuran Esat Altungün'ün iktidarının 20'nci gününde ağaç kesmeye başlaması tepki çekti.



İş makineleriyle dün sabah saatlerinde gelen ekipler kesilmesine karar verilen 7 ağaçtan ilkini elektrikli testere ile kesti. Tepkiler üzerine diğer ağaçlardan ikisi daha iş makinesi yardımıyla kökünden sökülüp kamyonlara yüklenerek bilinmeyen bir yere götürüldü.



‘Amcası istedi diye ağaçlar kesiliyor’



Goldenday Otel'in karşısında bulunan Alp Otel'in sahibi ve DSP'li Meclis Üyesi avukat Behçet Alp'in babası İbrahim Alp, kesime tepki gösterdi. Alp, ağaçları 17 yıl önce kendi elleriyle diktiğini belirterek, “1992 yılında buradaki ağaçları dikmek için belediyeye başvurdum. İmar planlarında burada bir bulvar bulunduğu belirtilerek dikeceğim ağaç yerlerinin belediye ekiplerince belirlenmesi koşuluyla izin verildi. Bulvar ve kaldırımları engellemeyecek şekilde gösterilen yerlere çam ağaçları diktim. O dönemde yapılan ve arkadaki tüm tesis ve konutları perdeleyen çirkin otel görüntüsünün ağaçlarla kapanmayı düşündük. Ve yıllarca bu ağaçları ben ve personelim suladık. Başkanın amcası istedi diye ağaçlar kesiliyor. Amaç amcasına ait otelin daha önce sokak yönünde olan girişini bulvar yönüne almak” diyerek tepkisini dile getirdi.



‘Ağaç umurumda değil’



İbrahim Alp'ın oğlu DSP belediye meclis üyesi Avukat Behçet Alp de yapılanın bir katliam olduğunu belirterek, şu iddialarda bulundu:

“Ağaçların kesileceğini öğrendiğimizde başkanı aradım. Kendisine ulaşamadım. Daha sonra 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde sahilde karşılaştık. Ağaçların kesilmemesi için kendisine ulaşmak istediğimi söylediğimde onlarca kişinin önünde bana ‘beni bulsan da bir şey değişmezdi. Kuşadası'nda benim sözüm geçer, ben ne dersen o olur. Ağaçları ne yapacağımı size soracak değilim. Ağaç umurumda değil’ dedi.”



Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Amiri Ali Harmankaya da verilen emri yerine getirdiklerini söyledi. Ancak vatandaşların tepkisi üzerine 7 ağaçtan 4'ü şimdilik kurtuldu.



Başkan: Vatandaş istedi



Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün ise “Bölgede ağaç kesimi söz konusu değildir. Vatandaş, arazisi içinde bulunan ağaçların kaldırılmasını istemiş, teknik ekiplerimizin değerlendirmiş. Sökülen ağaçlar yeni yapılan sokak köpekleri barınağına dikilecek” dedi.

