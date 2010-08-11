-İLK HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Süper Lig'de 2010-2011 sezonu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında görev yapacak hakemler şöyle: 14 Ağustos Cumartesi: 20.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya 20.00 Sivasspor-Galatasaray: Mustafa Kamil Abitoğlu 22.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya 22.00 Bucaspor-Beşiktaş: Barış Şimşek 15 Ağustos Pazar: 19.30 Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 21.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor: Hüseyin Göçek 21.45 Fenerbahçe-Madical Park Antalyaspor: Bülent Yıldırım 16 Ağustos Pazartesi: 21.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: Aytekin Durmaz 21.00 Bursaspor-Konyaspor: Süleyman Abay