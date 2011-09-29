-İlk hac kafilesi yola çıktı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'a giden ilk hac kafilesi Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları, sabahın erken saatlerinden itibaren Esenboğa Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanında toplanan, Ankara'dan gidecek 700 hacı adayını uğurlamak için daha sonra tören düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, bu yolculuğun sıradan olmadığını belirterek, insanların annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale getiren, kainatın merkezine yapılan bir yolculuk olduğunu kaydetti. Hacı adaylarını Medine'ye vardıkları zaman Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin karşılayacağını anlatan Keleş, hacı adaylarından oraya vardıklarında resulullah huzuruna büyük bir edeple yaklaşmalarını istedi. Keleş, hacı adaylarının müminlerin temsilcileri olduğunu belirterek, insanlık için de dua etmek gibi bir vazifeleri olduğunu bildirdi. Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da telefonla konuşulduğunu duyduklarını ve bunun doğru bir davranış olmadığını anlatan Keleş, hacı adaylarından vazifelerini yerine getirirken buraya uygun hareket etmelerini istedi. Törene katılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Berri de konuşmasında hacı adaylarına ''en eski ev'' Kabe'ye yolculuklarının hayırlar getirmesini diledi. Berri, hacı adaylarından kendi selamlarını da götürmelerini istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergun Yücel ise 2011 hac sezonunun başladığını vurgulayarak, ''29 Eylül 2011 tarihinde başlayan bu senenin hac sezonu, buradan iki uçağımız, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, Sabiha Gökçen'den, Adana'dan, Diyarbakır, Menderes ve İzmir havaalanlarından 15 kafile ile 3 bin kişilik bir hacı adayımız Medine-i Münevvere'ye hareket etmiş olacaktır'' dedi. Hac için gidişlerin 31 Ekim'e kadar süreceğini anlatan Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 286, seyahat acenteleri vasıtasıyla da 145 kafileden oluşan 90 bin hacı adayının kutsal topraklara gideceğini kaydetti. Yücel, dönüşlerin 11 Kasım'da başlayacağını ve 11 Aralık'a kadar süreceğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılabilecek her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Yücel, günler öncesinden başkanlığın ekiplerinin bölgeye gönderildiğini anlattı. Tören, konuşmaların Ardından Ankara Müftüsü Mustafa Hakkı Özer'in dua okumasının ardından sona erdi. Hacı adaylarından Mustafa Bektemur, kutsal topraklara ayak basacaklarını düşündükçe çok büyük bir heyecan yaşadıklarını anlattı. Kuraya 5 yıldır katıldıklarını anlatan Mustafa Bektemur, sabırlı bir bekleyişin ardından eşi Şaniye Bektemur ile hacca gitmenin nasip olduğunu söyledi. Hacı adaylarından Recep Kütahya da bütün Müslümanlara haccın nasip olmasını dileyerek, mutlu olduklarını belirtti. Eşi Emine Kütahya da mutlu olduğunu dile getirerek, torunların ve akrabalarının uğurlamaya geldiklerini anlattı. Kendisine hac çıkmasını 5 senedir beklediğini anlatan Ayşe Erdinç de merak, heyecan ve mutluluğu birlikte yaşadıklarını söyledi. Hacı adayları daha sonra yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gidecekleri uçaklara bindi.