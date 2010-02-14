İlk günde 15 madalya

T24- Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde 5 dalda 15 madalya dağıtıldı.



İlk gün sonuçlarına göre 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan ABD, ülke sıralamasında birinciliğe yerleşti.





Madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle:

Biatlon

Bayanlar 7.5 kilometre Sprint

Altın: Anastazia Kuzmina (Slovakya)

Gümüş: Magdalena Neuner (Almanya)

Bronz: Marie Dorin (Fransa)

Serbest stil kayak

Bayanlar



Altın: Hannah Kearney (ABD)

Gümüş: Jennifer Heil (Kanada)

Bronz: Shannon Bahrke (ABD)



Kısa mesafe sürat pateni

Erkekler

Altın: Lee Jung-Su (Güney Kore)

Gümüş: Apolo Anton Ohno (ABD)

Bronz: J.R. Celski (ABD)

Kayakla atlama



Erkekler K90 Bireysel

Altın: Simon Ammann (İsviçre)

Gümüş: Adam Malysz (Polonya)

Bronz: Gregor Schlierenzauer (Avusturya)

Sürat pateni



Erkekler 5000

Altın: Sven Kramer (Hollanda)

Gümüş: Lee Seung-Hoon (Güney Kore)

Bronz: Ivan Skobrev (Rusya)

İlk gün sonunda madalya durumuna göre ülke sıralaması şöyle oldu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. ABD 1 1 2 4

2. Güney Kore 1 1 0 2

3. Hollanda 1 0 0 1

3. İsviçre 1 0 0 1

3. Slovakya 1 0 0 1

6. Polonya 0 1 0 1

6. Almanya 0 1 0 1

6. Kanada 0 1 0 1

9. Rusya 0 0 1 1

9. Avusturya 0 0 1 1

9. Fransa 0 0 1 1