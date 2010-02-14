İlk günde 15 madalya

T24- Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde 5 dalda 15 madalya dağıtıldı.
İlk gün sonuçlarına göre 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan ABD, ülke sıralamasında birinciliğe yerleşti.
Madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle:
Biatlon
Bayanlar 7.5 kilometre Sprint
Altın: Anastazia Kuzmina (Slovakya)
Gümüş: Magdalena Neuner (Almanya)
Bronz: Marie Dorin (Fransa)
Serbest stil kayak
Bayanlar
Altın: Hannah Kearney (ABD)
Gümüş: Jennifer Heil (Kanada)
Bronz: Shannon Bahrke (ABD)
Kısa mesafe sürat pateni
Erkekler
Altın: Lee Jung-Su (Güney Kore)
Gümüş: Apolo Anton Ohno (ABD)
Bronz: J.R. Celski (ABD)
Kayakla atlama
Erkekler K90 Bireysel
Altın: Simon Ammann (İsviçre)
Gümüş: Adam Malysz (Polonya)
Bronz: Gregor Schlierenzauer (Avusturya)
Sürat pateni
Erkekler 5000
Altın: Sven Kramer (Hollanda)
Gümüş: Lee Seung-Hoon (Güney Kore)
Bronz: Ivan Skobrev (Rusya)
İlk gün sonunda madalya durumuna göre ülke sıralaması şöyle oldu:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. ABD 1 1 2 4
2. Güney Kore 1 1 0 2
3. Hollanda 1 0 0 1
3. İsviçre 1 0 0 1
3. Slovakya 1 0 0 1
6. Polonya 0 1 0 1
6. Almanya 0 1 0 1
6. Kanada 0 1 0 1
9. Rusya 0 0 1 1
9. Avusturya 0 0 1 1
9. Fransa 0 0 1 1