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Spor

İlk günde 15 madalya

Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde 5 dalda 15 madalya dağıtıldı.

14 Şubat 2010 02:00

 T24- Vancouver kentinde dün başlayan 2010 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde 5 dalda 15 madalya dağıtıldı.


İlk gün sonuçlarına göre 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan ABD, ülke sıralamasında birinciliğe yerleşti.


Madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle:



Biatlon

Bayanlar 7.5 kilometre Sprint
Altın: Anastazia Kuzmina (Slovakya)
Gümüş: Magdalena Neuner (Almanya)
Bronz: Marie Dorin (Fransa)



Serbest stil kayak

Bayanlar

Altın: Hannah Kearney (ABD)
Gümüş: Jennifer Heil (Kanada)
Bronz: Shannon Bahrke (ABD)


Kısa mesafe sürat pateni


Erkekler

Altın: Lee Jung-Su (Güney Kore)
Gümüş: Apolo Anton Ohno (ABD)
Bronz: J.R. Celski (ABD)



Kayakla atlama


Erkekler K90 Bireysel

Altın: Simon Ammann (İsviçre)
Gümüş: Adam Malysz (Polonya)
Bronz: Gregor Schlierenzauer (Avusturya)



Sürat pateni


Erkekler 5000

Altın: Sven Kramer (Hollanda)
Gümüş: Lee Seung-Hoon (Güney Kore)
Bronz: Ivan Skobrev (Rusya)

İlk gün sonunda madalya durumuna göre ülke sıralaması şöyle oldu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. ABD 1 1 2 4
2. Güney Kore 1 1 0 2
3. Hollanda 1 0 0 1
3. İsviçre 1 0 0 1
3. Slovakya 1 0 0 1
6. Polonya 0 1 0 1
6. Almanya 0 1 0 1
6. Kanada 0 1 0 1
9. Rusya 0 0 1 1
9. Avusturya 0 0 1 1
9. Fransa 0 0 1 1

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