İlk gün bilançosu: 26 ölü





T24- 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, yapılan tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi de yaralandı.





Manisa'da otobüsün devrilmesi sonucu 49 kişi yaralanırken Çankırı'da meydana gelen iki ayrı kazada, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yetkililer, bayram tatilinin hüzne dönüşmemesi için sürücüleri uyararak, hız yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.







9 günlük bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında bilanço ağır oldu: 26 ölü 148 yaralı. Tatilin başladığı ilk saatlerde, Manisa'da bir otobüsün devrilmesi sonucu 49 kişinin yaralandı.





Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12'si ağır 49 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir seferini yapan otobüsün şoförü İsmail Eriş'in (47), bir anda rahatsızlandığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.





Kaza, Saruhanlı ilçesi İshakçelebi girişinde önceki gece saat 02.50 sularında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden İsmail Eriş yönetimindeki yolcu otobüsü, Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye beldesi kavşağında yolun sağ tarafındaki 6-7 metreden şarampole yuvarlandı. İçerisinde 51 yolcu 1 muavin ve 2 şoför bulunan otobüsün ters yattığı kaza mahallinde can pazarı yaşandı. Otobüsün içinde sıkışan ve çevreye saçılan yaralı yolculara, yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar yardım etti. Saruhanlı ve Manisa'daki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Ceren Daver Ozansoy (29) ve Onur Ozansoy Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ceren Daver Ozansoy'un kurtarılması için itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu. Onur Ozansoy eşinin otobüsün altından çıkarılışı sırasında zor dakikalar yaşadı.



Çankırı'da 2 kazada 7 kişi can verdi





Çankırı'da meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi öldü. İstanbul'dan Samsun'a giden Kemal Dede yönetimindeki otomobil, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen Şükrü Kara idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Dede ile aynı araçta bulunan Ayten Kılıçcı olay yerinde, Reyhan Dede ise kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dede ailesinin bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gittikleri öğrenildi.





İkinci kaza, Çerkeş ilçesine 5 kilometre yakınlarındaki Aytaç Tesisleri'nin önünde yaşandı. İstanbul'dan memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine giden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkınca orta refüje çarptı, daha sonra takla atarak karşı şeritteki Mustafa Gümüş yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.





Kazada aynı aileden 6 yaşındaki Özcan kaza yerinde, Erol (27), Metin (8) ve Fidan Kulvar (1) kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Kul ailesinden Emre (6), Hüseyin (51), Hatun (49) ve Lale (24) ise yaralandı

