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Spor

"İlk golümü kimseye hediye etmeyeceğim"

Tolga Ciğerci, Almanya'da yaşadığı dönemde, Galatasaray maçlarını izlediğini söyledi

28 Ekim 2016 14:02

Galatasaray'ın orta alan oyuncusu Tolga Ciğerci, gol attığı taktirde kimseye hediye etmeyeceğini dile getirdi. 

Tolga Ciğerci, GS TV'de yer alan röportajında, Galatasaray isminin herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Galatasaray'ın başarısını tüm dünyaya daha çok duyurmak istiyorum." dedi.

 

"Tek istediğim takıma yardım etmek"

 

Maçlara çok konsantre olduğunu vurgulayan Tolga, "En fazla koşan ya da en çok pas yapan oyuncu olmak gibi bir düşüncem yok. Tek isteğim takıma yardım etmek. Ancak yine de çok çalışarak istatistiklerimin daha da üzerine çıkmak istiyorum. Gollerimi de atarak, asistlerimi de yükselterek oyunumu daha çok süsleyebilirim." diye konuştu.

 

"Almanya'da kafeye gidip Galatasaraş maçları izlerdim"

 

Almanya'da doğan ve futbol kariyerine bu ülkede başlayan sarı-kırmızılı oyuncu, şunları söyledi: "Almanya günlerimde kafelere gidip arkadaşlarımla Galatasaray'ın maçlarını izlerdim. Şimdi, o maçları izlediğim arkadaşlarım beni arayıp, 'Galatasaray'ı seninle izliyorduk şimdi sen orada oynuyorsun' diyorlar.

Bu inanılmaz bir şey. Almanya'da olduğum dönemlerde tuttuğum takımı sorduklarında çekinmeden 'Galatasaray' diyordum. Burada oynamak hayallerimden biriydi. Buradaki ilk maçım benim açımdan inanılmazdı. Daha ilk maçımda kupayı aldım."

 

Gol atarsa hediye etmeyecek!

 

Tolga Ciğerci, ligde ilk golünü atması halinde kimseye hediye etmeyeceğini, topun çizgiyi geçip takımının 3 puanı almasının yeterli olduğunu dile getirdi.

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