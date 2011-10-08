-İlk gol Almanya'dan İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki maçta 35. dakikada Gomez'in golüyle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. -Milli maçtan notlar- A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Almanya ile yaptığı önemli maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Biletleri tükenen maçta Türk Telekom Arena'nın tribünlerini 50 bin futbolsever doldururken, taraftarlar zorlu maçta milli takıma büyük bir destek verdiler. Milli takım maç öncesi ısınmak için saha çıktığı andan itibaren tezahüratlarını artıran taraftarlar, tek tek futbolcuları tribünlere çağırarak karşılaşma öncesi sevgi gösterilerinde bulundular. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da özellikle kale arkası tribününde sarı-kırmızılı taraftarların konuşlandığı bölümden büyük destek gördü. -Almanlar'ı 1500 taraftarı destekledi- Karşılaşmada, Almanya Milli Takımı'nı taraftarları yalnız bırakmadı. Türk Telekom Arena'da misafir seyirci tribününde yaklaşık bin 500 Alman taraftarı takımlarına destek verdiler. -Başbakan Erdoğan'a başsağlığı dileği- Stadın doğu tribününe asılan pankartla, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulunuldu. Doğu tribündeki locaların üst bölümüne asılan pankartta siyah zemin üzerine beyaz renkli harflerle, ''Başbakanımız, başınız sağolsun'' ifadesi yer aldı. -Maçı 343 basın mensubu takip etti- Türkiye'nin grupta 2.'lik şansı için önemli olan mücadeleye medya da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yerli ve yabancı toplam 343 basın mensubunun takip ettiği, Almanya ve diğer ülkelerden 130 basın mensubunun maça geldiği kaydedildi. Maçta 213 de Türk basın mensubu görev yaparken, karşılaşmada önemli maçlarda kullanılan örümcek kamera sistemi de çalıştırıldı. -Kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar ücretsiz izledi- Kadınlar ve 16 yaşından küçük çocuklar Türkiye-Almanya maçını ücretsiz izleme şansı buldular. Kadınlar ve 16 yaş altı çocukların statlara ücretsiz girme projesini başlatarak dünyada bir ilke imza atan Türkiye Futbol Federasyonu, uygulamayı Türkiye-Almanya milli maçında da gerçekleştirdi. Milli maçlar düzeyinde Türk futbol tarihinde bir ilk olan uygulama kapsamında, kadın ve 16 yaş altı çocuklara 4 ayrı tribünden toplam 2 bin bilet dağıtıldı.