T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İlk gen testi Türk bebeğe yapıldı

Amerika'lı araştırmacılar dünyada ilk kez uygulanan bir gen testi tekniğiyle beş aylık bir Türk bebeğin hastalığına teşhis koydu.

21 Ekim 2009 03:00

Amerika'lı araştırmacılar dünyada ilk kez uygulanan bir gen testi tekniğiyle beş aylık bir Türk bebeğin hastalığına teşhis koydu.

Yale Üniversitesi Genetik Bölümü Başkanı Prof. Richard Lifton yönetimindeki bir ekip, gen haritasındaki protein kodlama genleri üzerinde DNA dizilimi testi yaparak, Türkiye’de yaşayan ve adı gizli tutulan beş aylık bir bebeğin hastalığına yüzde yüz doğru klinik teşhis koydu.

Doğru tedavi hayatını kurtardı

Türk doktorların talebi üzerine uygulanan dehidrasyon yani su kaybetme semptomları gösteren ve çok ender görüldüğü gibi kısa zamanda ölüme yol açan Bartter Sendromu hastalığına yakalandığı düşünülen bebeğin, yine bu hastalığa çok yakın belirtiler gösteren başka bir hastalığa yakalandığı tespit edildi. Dünyada ilk kez Türk bebek üzerinde uygulanan DNA dizilim testi yöntemiyle yapılan bu doğru teşhis sayesinde bebeğe doğru tedavi uygulanarak hayatı kurtarılabildi.

Klor diyaresine yakalanmış

Yale araştırmacılarının erkek bebeğin gen haritası üzerinde yaptığı araştırmada, “konjenital klor diyaresi'ne yol açan gen çiftlerinde mutasyon tespit edildi. Böylece bebeğin Bartter Sendromu’na değil, yine doğuştan ortaya çıkan ‘konjenital klor diyaresi'ne yakalanmış olduğu ortaya çıktı. Bebeğe bu sayede doğru tedavi olanağına kavuşulduğunu belirten Yale Üniversitesi araştırmacıları, yakın zamanda diğer hastalıklara da yeni gen testi yöntemiyle yüzde yüz doğru teşhis konmasının mümkün olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24